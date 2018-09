15:06 Uhr

Leichen von Eltern und Kindern nach Brand entdeckt Panorama

In den Niederlanden ist in einem Wohnzimmer eines Hauses eine tote Familie gefunden worden. Das Haus brannte.

Nach einem Wohnhausbrand in den Niederlanden hat die Feuerwehr am Samstag die Leichen von zwei Kindern und deren Eltern entdeckt. Die Polizei prüft nach eigenen Angaben, ob die jeweils 32 Jahre alten Eltern sowie die vier und sechs Jahre alten Kinder möglicherweise Opfer eines Familiendramas wurden. Alle vier Leichen hätten im Wohnzimmer des Reihenhauses in der Gemeinde Papendrecht unweit von Rotterdam gelegen. Die Regionalzeitung De Stentor berichtete unter Berufung auf Nachbarn, die Eltern hätten sich kürzlich getrennt. Die Mutter habe bereits eine andere Wohnung gefunden und den Umzug dorthin vorbereitet. (dpa)

Themen Folgen