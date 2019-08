vor 18 Min.

Leinwand stürzt auf Zuschauer - Konzert von Casper und Materia abgebrochen

Bei einem Konzert der Rapper Casper und Marteria sind durch ein Unwetter Teile von der Bühne in die Menge geflogen.

Bei einem großen Rap-Konzert in Essen sind während eines schweren Unwetters zehn Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Durch den starken Wind sei am Samstagabend gegen 21 Uhr eine LED-Leinwand im Bereich der Bühne heruntergefallen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Bei dem Konzert der Rapper Materia und Casper seien am Abend etwa 20.000 Besucher gewesen.

Zwei Schwerverletzte bei Konzert von Casper und Materia

"Die Patienten werden versorgt", sagte der Feuerwehrsprecher. Die beiden Schwerverletzten würden in ein Krankenhaus gebracht. Zahlreiche Menschen hätten einen Schock erlitten. Nach Polizeiangaben wurde das Konzert abgebrochen. (dpa)

