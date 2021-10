Lena Lorenz - Zerbrechliches Glück im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute, am 28.10.21, den Film "Lena Lorenz - Zerbrechliches Glück". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Darsteller sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Freunde guter Unterhaltung, aufgepasst: Ende Oktober ist der Film "Lena Lorenz - Zerbrechliches Glück" im ZDF zu sehen. Wir verraten Ihnen in diesem Text, wann der TV-Termin ist, auf welche Handlung Sie sich freuen können, welche Darsteller mit dabei sind und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek geben wird.

TV-Termin: "Lena Lorenz - Zerbrechliches Glück" heute, am 28.10.21, im ZDF und als Stream in der Mediathek

Das ZDF bringt "Lena Lorenz - Zerbrechliches Glück" ins deutsche Fernsehen. Start ist zur Primetime, um 20.15 Uhr. Die Folge dauert 88 Minuten, Sie finden sie auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Lena Lorenz - Zerbrechliches Glück"

Es ist nicht der leichteste Weg, den Foodbloggerin Maja einschlägt: Sie bringt ein Kind von Tobias zur Welt. Der ist aber noch verheiratet. Und das soll auch so bleiben, findet zumindest Maja. Sie möchte nicht schuld sein am Ende einer Ehe. Maja beschließt, das Kind alleine großzuziehen. Doch leichter gesagt als getan: Nele ist ein Schreibaby, das Tag und Nacht Zuwendung braucht. Schnell ist Maja überfordert. Auch Hebamme Lena kann nur punktuell entlasten.

Tobias belastet die Situation auch. Gemeinsam mit Frau Bettine leitet er ein Restaurant der gehobenen Klasse. Die Kinder der beiden beanspruchen ihn zusätzlich. So kann er sich kaum um Maja kümmern. Als Bettine eines Tages in die Praxis von Lena kommt und ihr von einer weiteren Schwangerschaft berichtet, ist die Hebamme im Dilemma.

Etwas Ablenkung findet Lena dank ihres Quirins. Der ist aktuell in Elternzeit, werkelt am Haus rum. Um ihm mal wieder Freizeit zu verschaffen, ermöglicht sie ihm eine Bergtour. Dabei kommt es aber zu einer lebensgefährlichen Situation.

Dramatisch entwickelt sich auch die Dreiecksbeziehung zwischen Maja, Bettine und Tobias. Letzterer gesteht seiner schwangeren Frau, dass er der leibliche Vater von Nele ist. Daraufhin kommt es zu schweren Komplikationen bei der Schwangerschaft. Schafft es Bettines ungeborenes Kind, zu überleben?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Lena Lorenz - Zerbrechliches Glück" im Cast

Lena Lorenz - Judith Hoersch

- Eva Lorenz - Eva Mattes

- Bastian Pfeiffer - Raban Bieling

- Vinz Huber - Michael Roll

Julia Obermeier - Liane Forestieri

- Quirin Pankofer - Jens Atzorn

- Maja Köster - Kristin Suckow

- Tobias Zunhammer - Pierre Kiwitt

Bettine Zunhammer - Marie Zielcke

Franz Roth - Pablo Sprungala

- Georg Striebel - Sebastian Edtbauer

- Hanne Striebel - Kerstin Dietrich

- Dr. Stefan Keller - Thomas Limpinsel

- Toni Vogler - Tom Kreß

Marlon Schubert - Nicolas Wolf

- Nicolas Wolf David Becker - Manuel Boecker

- Vio Becker - Antonia Wiedemann

"Lena Lorenz - Zerbrechliches Glück" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Heute, am Donnerstagabend, schon etwas anderes vor? Dann schauen Sie sich "Lena Lorenz - Zerbrechliches Glück" einfach als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

