14:14 Uhr

Lena Meyer-Landrut muss TV-Aufzeichnung abbrechen

Die 27-jährige Sängerin Lena Meyer-Landrut musste am Sonntag eine TV-Aufzeichnung in Hamburg abbrechen. Was war bei "Inas Nacht" passiert?

Eigentlich sollte am Sonntag eine neue Folge von "Inas Nacht" am Hamburger Hafen aufgezeichnet werden. Moderatorin Ina Müller hatte die beiden Sängerinnen Anna Loos und Lena Meyer-Landrut zu Gast. Doch bei der Aufzeichnung bricht die 27-jährige Meyer-Landrut ab.

Der NDR bestätigt, dass es der Sängerin nicht gut ging. Der Sender sagt: "Gegen Abend zur Aufzeichnungszeit ging es ihr wegen einer Magenverstimmung aufgrund einer Lebensmittelunverträglichkeit gesundheitlich so schlecht, dass sie nicht in der Sendung auftreten konnte."

Bei der Generalprobe vorab sei es ihr noch gut gegangen. Bei der späteren Aufzeichnung fehlte sie dann. In der Folge, die Ende Juni oder Anfang Juli ausgestrahlt werden soll, ist nun nur Anna Loos zu Gast.

Lena Meyer-Landrut will im Juni auf Tour gehen

Die in Hannover geborene Sängerin hat 2010 beim Eurovision Songcontest mit dem Song "Satellite" gewonnen. Im darauffolgenden Jahr nahm sie noch einmal beim ESC teil. Dort wurde sie mit ihrem Lied "Taken By A Stranger" Zehnter. Mittlerweile hat sie ihr fünftes Album veröffentlicht. "Only Love, L" erschien am 5. April 2019.

Ab dem 12. Juni will Lena Meyer-Landrut auf Tour gehen. Die führt sie nach Deutschland, Österreich und die Schweiz. (AZ)

Themen Folgen