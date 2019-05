Lena möchte Schauspielerin werden

Abschied

Ex-König Juan Carlos geht endgültig in Rente

Kaum jemand hat die jüngere Geschichte Spaniens so geprägt wie er: Juan Carlos hat sein Land in die Demokratie geführt und gleichzeitig mit seiner herzlichen Art das Volk für sich gewonnen. Nach Skandalen trat er 2014 zurück. Jetzt will er sich endgültig zurückziehen.