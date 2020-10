18:08 Uhr

Lenßen übernimmt: Sendetermine, Team, Übertragung

Auf Sat.1 begibt sich TV-Anwalt Ingo Lenßen in die nächste Runde im Kampf um die Gerechtigkeit. Wir geben Ihnen Infos zu den Sendeterminen, dem Team und der Übertragung.

Von Claus Holscher

Ingo Lenßen geht wieder auf Mission: Gemeinsam mit seinem Team hilft der Anwalt den Wehrlosen, Schwachen und denen, die sich vom Gesetz im Stich gelassen fühlen. Wann sind die Sendetermine auf Sat.1? Wer gehört zum Team des Anwalts? Wie läuft die Übertragung? Hier erfahren Sie es.

"Lenßen übernimmt": Die Sendetermine

Die Fälle aus der Serie "Lenßen übernimmt" laufen bei Sat.1 immer montags bis freitags. Sendebeginn ist jeweils 17 Uhr.

Wer gehört zum Team von "Lenßen übernimmt"?

Ingo Lenßen

Lenßen begann 1982 ein Jura-Studium an der Uni Konstanz. 1988 arbeitete er in einem Anwaltsbüro in Rio de Janeiro. Ein Jahr später legte er sein Assessorexamen ab. Seit 1990 ist Ingo Lenßen selbstständiger Rechtsanwalt. 1997 erwarb er den Titel "Fachanwalt für Strafrecht".

Fernseherfahrungen sammelte Ingo Lenßen als Anwalt in der Sat.1-Gerichtsshow "Richter Alexander Hold" und mit seiner eigenen Serie "Lenßen & Partner" (2003-2009).

Vor einiger Zeit rief er eine Hotline ins Leben, um mit seinen Kollegen Sarah Grüner und John Davis den sozial schwachen Menschen zu helfen. Er kämpft kompromisslos für das Recht seiner Mandanten - immer vorausgesetzt, dass diese ihn nicht hintergehen, belügen, bestehlen oder illoyal sind. Lenßen ist ein absoluter Teamplayer. Seine Kollegen sind wie eine Familie für ihn, er vertraut ihnen blind.

Ingo Lenßen ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. Seine Hobbys sind nach eigenen Angaben "Fitness, Eishockey und Musik hören bei einem Glas Wein".

John Davis

Davis ist seit Jahren mit Ingo Lenßen befreundet. Er unterstützt ihn als wichtiger Berater bei seinen Fällen. Die beiden Männer verbindet die Liebe zum Sport. Ihre Freundschaft nahm ihren Anfang, als John bei einer Schlägerei mit dem Gesetz in Konflikt kam. Ingo wurde Johns Pflichtverteidiger und erkannte dessen Potential. Er verschaffte seinem Mandanten einen neuen Job, bewahrte ihn vor einer Gefängnisstrafe und machte ihn zu einem unverzichtbaren Teil seines Teams. Als gut trainierter Kampfsportler kann John sich problemlos verteidigen, aber er hat auch eine weiche Seite: Als fürsorglicher Papa würde er alles für seine kleine Tochter tun. Außerdem holt er mit befreundeten Rappern und Sprayern Problemkids von der Straße und zeigt ihnen eine Zukunftsperspektive auf.

Der Single sagt, er habe eine Schwäche für schöne Frauen. Davis interessiert sich außerdem für Graffiti und das Tätowieren.

Sarah Grüner

Mit ihrem Organisationstalent ist Sarah Grüner in Ingo Lenßens Team unverzichtbar: Sie nimmt mit viel Einfühlungsvermögen Hilferufe entgegen, koordiniert Ingos Tagesplan und behält jederzeit den Überblick über die Fälle. Privat erlebte Sarah selbst schwierige Zeiten. Ihr Ehemann misshandelte sie. Aus der brutalen Beziehung konnte sie nur entkommen, indem sie zusammen mit ihrem Sohn Leon ihr gesamtes Leben hinter sich ließ. Sogar ihre eigene Tanzschule gab sie auf, um einen Neuanfang zu wagen. Ingo Lenßen stand ihr bei diesem schwierigen Schritt zur Seite.

Zu ihren Hobbys zählen Technik ("einschließlich hacken", wie sie selbst zugibt), Mode/Make-up und Tanzen.

Wie läuft die Übertragung von "Lenßen übernimmt"?

"Lenßen übernimmt" läuft nicht nur von Monatg bis Freitag um 17 Uhr im Free-TV auf Sat.1 - die Folgen der Sendung lassen sich auch über den Live-Stream sehen. Auf Joyn, dem Streaming-Dienst des Senders, kann man alle Folgen live und auch als Wiederholung abrufen. Nach Angaben von Sat.1 ist dieser Dienst kostenlos. Es sei auch keine Registrierung nötig.

