"Let's Dance" 2018: Wer muss gehen? Welche Kandidaten sind noch dabei?

"Let's Dance" 2018: Für Bela Klentze ist die Tanzshow wegen eines Kreuzbandrisses beendet. Welche Kandidaten sind raus. Wer ist noch drin? Hier alle Infos.

Am 9. März begann "Let's Dance" 2018 auf RTL. Es ist die 11. Staffel der Tanzshow.

Moderatoren sind Daniel Hartwich und Victoria Swarovski. Die Österreicherin hat Sylvie Meis ersetzt.

Hier lesen Sie, wo Sie die Sendung live im TV und als Stream sehen können.

"Let's Dance" 2018 ist seit März mit 13 Liveshows auf RTL zu sehen. Für Staffel 11 hat RTL eine "Erneuerung" von "Let's Dance" umgesetzt. In Zukunft führt nicht mehr Sylvie Meis an der Seite von Daniel Hartwich durch die Tanzshow.

Stattdessen hat der Sender Victoria Swarovski verpflichtet. Wie Victoria Swarovski und Sylvie Meis auf diese Entscheidung reagiert haben, lesen Sie hier. Immerhin: Das beliebte Jury-Trio Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi ist auch bei "Let's Dance" 2018 wieder dabei.

Welche 14 Kandidaten wagen sich 2018 auf's Parkett? Wer ist bereits raus geflogen und welcher Promi hat noch Chancen auf den Sieg?

"Let's Dance" 2018: Diese Kandidaten sind bereits raus

Bela Klentze

Der Schauspieler, Moderator und Synchronsprecher Bela Klentze kommt aus München. Dem breiten Publikum dürfte er aus "Alles was zählt" bekannt sein, auch in "Wege zum Glück" und "Unter Uns" spielte er mit. Er sagte vor der Sendung: "Ich will das Ding hier gewinnen und mir den Pokal auf den Kamin stellen." Daraus wurde nichts: Während eines Tanzes knickte er um und verletzte sich am Knie, was ihn zur Aufgabe zwang.

Roman Lochmann

Die YouTuber "Die Lochis" machen Musik und sind für ihre Comedy-Videos bekannt. 2016 brachten Heiko und Roman Lochmann ihr Album "#Zwilling" heraus, das auf Platz 1 der deutschen Albumcharts landete und dort 27 Wochen lang blieb. Ihren ersten Film "Bruder vor Luder" brachten die "Lochis" Weihnachten 2015 in die Kinos.

Charlotte Würdig

Charlotte Würdig hat gleich nach ihrem Studium bei RTL gearbeitet - auf den Job als Wetterfee bei RTL Nord folgten mehrere Moderatorenjobs, später wechselte sie zu ProSieben. Sie nahm unter anderem bei Stefan Raabs Wok-WM und bei "Stars auf Eis" teil. Wem die Moderatorin nicht von RTL oder ProSieben bekannt ist, der kennt sie womöglich aufgrund ihres Ehemanns - 2012 heiratete sie Rapper Sido. Die gemeinsamen Söhne kamen 2013 und 2016 zur Welt.

Jimi Blue Ochsenknecht

Als Schauspieler ist Jimi Blue Ochsenknecht vor allem für die Filmreihe "Die Wilden Kerle" bekannt. Seit 2007 tritt er auch als Musiker auf, 2013 lief er zum ersten Mal bei der Berliner Fashion Week über einen Laufsteg. Er gründete 2017 außerdem seine eigene Produktionsfirma "Le Bleux Production" für Musik- und Werbevideos. Jimi Blue Ochsenknecht nahm bereits an Wettbewerb-TV-Shows wie "Star Race", "TV total Stock Car Crash Challenge", "Promi Shopping Queen" und "Grill den Henssler" teil. Weil er sich den Fuß gebrochen hat, muss er die Sendung verlassen. Dafür darf Barbara Meier wieder einsteigen.

Chakall

Chakall heißt eigentlich Eduardo Andrés Lopez und ist als Koch mit Turban bekannt. Der Koch aus Argentinien bezeichnet sich selbst als Kosmopolit und spricht sechs Sprachen. Chakall ist verheiratet und hat vier Kinder, er lebt in Lissabon und Berlin. Er ist auf der ganzen Welt in Kochshows zu sehen. Sein Buch "Chakall kocht" gewann 2010 den Gourmand World Cookbook Award für das beste Kochbuch. Gegenüber RTL sagte er vor der Sendung: "Wenn einer Rhythmus hat, dann doch wohl wir Argentinier. Ich werde euch zeigen, dass wir nicht nur Tango können." Kann überzeugen konnte er damit nicht: Nach der vierten Liveshow musste er gehen.

Heiko Lochmann

Der YouTuber kann sich nun wieder um eines der vielen Projekte kümmern, die 2018 anstehen. Vor allem aber um den YouTube-Kanal, den er zusammen mit Bruder Roman betreibt. "Die Lochis" machen Musik und sind für ihre Comedy-Videos bekannt. 2016 brachten Heiko und Roman Lochmann ihr Album "#Zwilling" heraus, das auf Platz 1 der deutschen Album-Charts landete und 27 Wochen lang dort blieb. Ihren ersten Film "Bruder vor Luder" brachten die "Lochis" Weihnachten 2015 in die Kinos.

Jessica Paszka

2017 war Jessica Paszka die "Bachelorette". Der Sieger der Sendung, David Friedrich, ist derzeit im Dschungelcamp zu sehen. Die 27-Jährige war drei Jahre zuvor selbst Kandidatin bei "Der Bachelor". Nach dem Ende von "Die Bachelorette" 2017 wurde Jessica Paszka Anfang Januar 2018 außerdem "Promi Shopping Queen" (wir berichteten ).

Tina Ruland

Auch Tina Ruland ist Schauspielerin. Die Kölnerin wurde 1994 mit dem Bambi ausgezeichnet und war in Filmen wie "Manta, Manta", "Der Feuervogel" und "Harte Jungs" zu sehen. Sie ließ sich mehrfach für den Playboy ablichten, mit 21 Jahren wurde sie sogar das Playmate des Monats. Sie sagte: "Ich habe einen Riesen-Respekt vor der Herausforderung hier. Ich kann ja so gar nicht tanzen, nicht mal einen Hochzeitswalzer." Das TV-Publikum sah es offenbar ähnlich - bereits in Runde 1 musste sie gehen. (AZ)

"Let's Dance" 2018: Und diese Kandidaten tanzen weiter um den Sieg

Barbara Meier

Die zweite Staffel von "Germany's Next Topmodel" fand 2007 statt, damals siegte Barbara Meier. Seitdem tritt sie als Fotomodell und Schauspielerin immer wieder bei Events auf. Zuletzt machte sie international von sich reden, als sie zu den wenigen Frauen gehörte, die bei den Golden Globes nicht Schwarz trug. Sie sagt: "Ich wollte schon immer Tanzen lernen und finde einfach, dass ein perfekter Tanz schön anzusehen ist. "Let’s Dance" gibt mir die Möglichkeit sehr schnell Schritte und Tänze zu lernen, für die ich sonst 10 Jahre brauchen würde." Sie musste in der vierten Liveshow leider aussetzen. Weil ihre Oma im Alter von 90 Jahren verstorben ist, fuhr sie in ihre Heimatstadt Amberg, um ihre Familie in diesen schweren Stunden zu unterstützen. In der fünften Liveshow musste das Modell die Tanzshow verlassen, durfte dann aber wieder einsteigen, weil Jimi Blue Ochsenknecht wegen eines gebrochenen Fußes ausfiel.

Judith Wiliams

RTL hat mit Judith Williams die erste Katze aus dem Sack gelassen: Die Investorin ist Zuschauerliebling bei "Die Höhle der Löwen". Die 45-jährige Unternehmerin erfüllt sich mit der Teilnahme bei "Let's Dance" einen lang ersehnten Traum - ihr Herz hing laut RTL "schon immer an der Bühne". Sie freut sich, dass sie einen "Ausflug vom Business auf die Bühne wagen darf."

Ingolf Lück

Der Comedian und Schauspieler Ingolf Lück ist ebenfalls bei "Let's Dance" am Start. Der zweifache Vater ist unter anderem aus Film, Fernsehen und Radio bekannt und wurde bereits mit diversen Preisen ausgezeichnet, darunter zuletzt der Ehrenpreis des Deutschen Comedypreises (2014) und mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen (2016). Auf die Frage, warum er bei "Let's Dance" mitmache, sagte er: "Weil ich einfach Lust darauf habe. Die Kontinente sind entdeckt, das Weltall erforscht, die Menschheit lechzt nach der letzten großen Herausforderung: Ein Mann mit zwei zu großen linken Füssen erobert das Tanzparkett."

Iris Mareike Steen

GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen kennen viele wohl unter ihrem Serienname Lilly Seefeld. Steen war außerdem 2015 im Playboy abgelichtet. Seit 2017 ist sie mit einem Polizeibeamten verheiratet. Bei "Let's Dance" war sie zwischenzeitig schon rausgeflogen - bekam aber eine zweite Chance, weil Bela Klentze durch eine Knieverletzung aufgeben musste.

Thomas Hermanns

Thomas Hermanns ist nicht nur der Gründer des "Quatsch Comedy Club", sondern außerdem auch Moderator, Komiker, Drehbuchautor und Regisseur. Er hat vier Bücher veröffentlicht und diverse Preise gewonnen, darunter die Goldene Kamera und vier Mal den Deutschen Comedypreis. "Tanzen war schon immer ein großer Teil meines Lebens. Ich wollte mit 54 Jahren noch mal runter vom Sofa und rauf auf die Tanzfläche. Ich habe ja auch einen Hang zur Show, den ich bei „Let’s Dance“ ausleben kann", sagt er.

Die bisherigen Gewinner bei "Let's Dance" 1 / 10 Zurück Vorwärts 2006: Wayne Carpendale

2007: Susan Sideropoulos

2010: Sophia Thomalla

2011: Maite Kelly

2012: Magdalena Brzeska

2013: Manuel Cortez

2014: Alexander Klaws

2015: Hans Sarpei

2016: Victoria Swarovski

2017: Gil Ofarim

Julia Dietze

Die deutsche Schauspielerin mit französischen Wurzeln war beispielsweise in Till Schweigers "1 1/2 Ritter", in "Einmal Hans mit scharfer Soße" und in "Fack ju Göhte 3" zu sehen. Julia Dietze ist auch Fernsehproduzentin und produzierte unter anderem mehrere Episoden der SOKO-Reihe, darunter "SOKO München: Himmel, Hergott, Sacramento".

