"Let's Dance" 2018 heute live in TV und Stream sehen

"Let's Dance" 2018 startete am 9. März auf RTL in die 11. Runde. Lesen Sie, wie Sie die Tanzshow live im TV und Stream oder ganze Folgen als Wiederholung sehen.

Am 9. März ging es los: "Let's Dance" 2018 ist die elfte Staffel der RTL-Show.

Daniel Hartwich (wenn er wieder gesund ist) und Victoria Swarovski moderieren die Show. Die Österreicherin übernimmt den Job von Sylvie Meis .

Und die Kandidaten? Hier die Übersicht.

Hier erfahren Sie, wo Sie die Sendung live im TV und als Stream sehen können.

Am Freitag war es wieder so weit: Am 9. März startete "Let's Dance" in die nächste Runde. Zum Auftakt gab es eine große Kennenlern-Show, in der die Kandidaten erfuhren, mit wem sie sich in den nächsten Wochen aufs Parkett begeben. Die Kandidaten machen Hoffnung auf richtig gute Tanzeinlagen - hier erfahren Sie, wer alles dabei sein soll.

"Let's Dance" 2018 live bei RTL: Im TV und als Stream

Wie die Auftaktshow strahlt RTL die weiteren Folgen von "Let's Dance" ganz regulär am Freitagabend, ab 20.15 Uhr, im Free-TV. Wer die Show als Live-Stream zeitgleich zur Übertragung im Fernsehen anschauen möchte, ist auf den Video-on-Demand-Dienst TV NOW angewiesen.

Doch der Dienst ist nicht kostenlos und steht sowohl online als auch via App nur Premiumkunden zur Verfügung. Man hat aber die Möglichkeit, TV NOW 30 Tage kostenlos zu testen. Anschließend kostet das Angebot 2,99 Euro pro Monat. Es sei monatlich kündbar (mehr dazu hier).

RTL: Ganze Folgen von "Let's Dance" gibt es auch als Wiederholung

Die Auftaktshow, sowie die Folgen von 2017 sind bei TV Now als Wiederholung zu sehen - zum Teil kostenlos, zum Teil aber auch kostenpflichtig. Außerdem gibt es einen Trailer zu "Let's Dance" 2018 auf der Webseite von RTL.

Bei den Moderatoren hat es bei "Let's Dance" eine wichtige Änderung gegeben: Victoria Swarovski, die "Let's Dance"-Siegerin von 2016, ist diesmal die Moderatorin an der Seite von Daniel Hartwich. Sie kommt für Sylvie Meis, die nach sieben Staffeln ihren Moderatorenplatz räumen musste. RTL begründete den personellen Wechsel mit einer Erneuerung der Sendung. Bei der Jury hingegen bleibt alles beim Alten: In ihr sitzen wie gehabt Motsi Mabuse, Jorge Gonzalez und Joachim Llambi. (AZ)

Die bisherigen Gewinner bei "Let's Dance" 1 / 10 Zurück Vorwärts 2006: Wayne Carpendale

2007: Susan Sideropoulos

2010: Sophia Thomalla

2011: Maite Kelly

2012: Magdalena Brzeska

2013: Manuel Cortez

2014: Alexander Klaws

2015: Hans Sarpei

2016: Victoria Swarovski

2017: Gil Ofarim

