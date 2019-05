vor 40 Min.

"Let´s Dance" 2019, Folge 9 heute: Wer überzeugt im Tanz-Duell?

Heute Abend kämpfen die "Let's Dance"-Kandidaten in Tanzduellen um den Einzug in die nächste Runde.

"Let´s Dance" 2019 geht heute mit Folge 9 in die nächste Runde. Diesmal müssen sich die Stars im direkten Vergleich behaupten. Alle Infos zur heutigen Sendung: hier.

Letzte Woche gaben die letzten sieben Kandidaten bei "Let's Dance" 2019 gemeinsam mit ihren Tanzpartnern alles, um Jury und Zuschauer von sich zu überzeugen. Am Ende reichte es für einen aber trotzdem nicht - Comedian Oliver Pocher musste die Show in Folge 8 verlassen. Für die sechs verbleibenden Tanzpaare wird es heute Abend um 20.15 Uhr wieder ernst - sie kämpfen um den Einzug in die nächste Runde.

"Let´s Dance" heute: "Magic Moments" und Tanzduelle in Folge 9

Folge 9 von "Let's Dance" 2019 steht heute ganz unter dem Motto "Magic Moments". Außerdem stehen die Tanzduelle an, bei denen jeweils zwei Kandidaten-Paare konkurrieren und sich im direkten Vergleich behaupten müssen. Zudem dürfen sich Zuschauer auf ein Comeback freuen: Trotz seines Ausscheidens darf Oliver Pocher in der heutigen Folge noch einmal aufs Parkett.

Das sind die Einzel-Tänze in Folge 9 von "Let´s Dance" 2019

Dschungelkönigin Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov tanzen Rumba/Contemporary zu "Wo Willst Du Hin?" (Xavier Naidoo)

Moderatorin Nazan Eckes und Christian Polanc tanzen Rumba/Contemporary/Slowfox/Jazz/Slowjive/Paso/Tango zu "Seven Nation Army" (The White Stripes)

Designerin Barbara Becker und Massimo Sinató tanzen Walzer/Contemporary: "No Woman No Cry" (Sheku Kanneh-Mason)

Sängerin Ella Endlich und Valentin Lusin tanzen Contemporary/Wiener Walzer zu "Don't Give Up" (Peter Gabriel feat. Kate Bush)

Schauspieler Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson tanzen Langsamen Walzer/Contemporary zu "Unchained Melody" (Righteous Brothers)

Profi-Handballer Pascal Hens und Ekaterina Leonova tanzten Jive zu "Ducktales" (O.S.T. Ducktales)

Comedian Oliver Pocher und Christina Luft tanzen Contemporary/Walzer zu "Una Mattina" (Ludovico Einaudi)

"Let´s Dance", Folge 9: Das sind die Tanzduelle

Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov gegen Barbara Becker und Massimo Sinató: Streetdance zu "Talk Dirty" (Jason Derulo).

Benjamin Piwko und Isabel Edvradsson gegen Pascal Hens und Ekaterina Leonova: Flamenco zu "Lel Lere Bay Bay" (Manuel El Chachi).

Nazan Eckes und Christian Polanc gegen Ella Endlich und Valentin Lusin: Bollywood zu "Jatt Ho Giya Sharabee" (Punjabi MC).

Wie sich die verbliebenen Tanzpaare im Duell schlagen, sehen Zuschauer heute Abend um 20.15 Uhr auf RTL. (AZ)

