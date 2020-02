09:28 Uhr

"Let’s Dance" 2020, Folge 1: Tänze der Kandidaten am Freitag, 28.2.20

"Let’s Dance" 2020 gestern am 28.2.20 mit Folge 1. Hier lesen Sie den Nachbericht für die Tänze der Kandidaten.

In Folge 1 am 28.2.20 fegten die Promis wieder über die "Let’s Dance"-Tanzfläche. Welche Tänze die Promis vorbereitet hatten, lesen Sie hier im Nachbericht. In der gestrigen Folge stand die erste Entscheidung an und Steffi Jones musste die Show verlassen. Ihr Quickstep konnte Jury und Zuschauer nicht überzeugen. Auch Sabrina Setlur musste zittern, sie schaffte es aber durch die Zuschaueranrufe noch in die nächste Runde.

"Let’s Dance" am 28.2.20: Tänze der Kandidaten in Folge 1

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Wer ist raus?

Fußballspielerin Steffi Jones (47) und Robert Beitsch (28) mussten die Show verlassen.

Tänze der Kandidaten

Opening-Tanz der Profitänzer: In The Air Tonight/Higher Love von Phil Collins/Kygo&Whitney Houston

Artistin Lili Paul-Roncalli (21) und Massimo Sinató (39): Tango zu Maintenant von Rupa & the April Fishes.

Moderatorin Ulrike von der Groeben (62) und Valentin Lusin (32): Langsamer Walzer zu Imagine von Eva Cassidy, Cover John Lennon.

Model Loiza Lamers (25) und Andrzej Cibis (32): Quickstep zu Born This Way von Lady Gaga.

Fußballspielerin Steffi Jones (47) und Robert Beitsch (28): Quickstep zu Let's Get Loud von Jennifer Lopez.

Komikerin Ilka Bessin (48) und Erich Klann (32): Wiener Walzer zu Rot sind die Rosen von Semino Rossi.

TV-Persönlichkeit & Model Laura Müller (19) und Christian Polanc (41): Cha Cha Cha zu Hot2Touch von Felix Jaehn.

Rapperin Sabrina Setlur (46) und Nikita Kuzmin (22): Wiener Walzer zu Dangerous Woman von Ariana Grande.

Schauspieler Tijan Njie (28) und Kathrin Menzinger (31): Tango zu Bad Guy von Billie Eilish.

Sänger, Musiker & Komponist John Kelly (52) und Regina Luca (31): Wiener Walzer zu La Valse D'Amelie von Yann Tiersen.

"Last Man Standing" Moritz Hans (23) und Renata Lusin (32): Cha Cha Cha zu Sucker von den Jonas Brothers.

Fußballspieler Ailton (46) und Isabel Edvardsson (37): Salsa zu Ai Se Eu Te Pego von Michel Teló.

Schauspieler Martin Klempnow (46) und Marta Arndt (30): Cha Cha Cha zu Küssen verboten von Die Prinzen.

Sänger Luca Hänni (25) und Christina Luft (29): Salsa zu Hot In Herre von Nelly.

Moderator Sükrü Pehlivan (47) und Alona Uehlin (30): Tango zu Skyfall von Adele.

