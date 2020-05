vor 16 Min.

"Let’s Dance" 2020, Folge 10 gestern: Das waren die Tänze der Kandidaten im Viertelfinale

"Let’s Dance" 2020, Folge 10: Fünf Kandidaten tanzten gestern im Viertelfinale. Welche Tänze sie zeigten und wer raus ist, erfahren Sie in unserem Nachbericht.

Gestern stand mit Folge 10 das Viertelfinale bei " Let's Dance" 2020 an. Die Top 5 der Kandidaten musste dabei gleich zwei Tänze zeigen. Welche das waren und wer am Ende des Abends die Show verlassen musste, lesen Sie hier in unserem Nachbericht.

"Let’s Dance" gestern: Tänze der Kandidaten in Folge 10

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Tänze und Challenges der Kandidaten

Artistin Lili Paul-Roncalli (22) und Massimo Sinató (39) tanzen einen Charleston zu "Sing Sing Sing" von Benny Goodman

Sänger Luca Hänni (25) und Christina Luft (30) tanzen einen Cha Cha Cha zu "Ay Mujer" von Rey Ruiz

"Last Man Standing" Moritz Hans (23) und Renata Lusin (32) tanzen eine Salsa zu "Conga" von Gloria Estefan

Komikerin Ilka Bessin (48) und Erich Klann (32) tanzen einen Slowfox zu "Dream A Little Dream" von Doris Day

Schauspieler Tijan Njie (28) und Kathrin Menzinger (31) tanzen einen Charleston zu "Hit The Road Jack" von Ray Charles (Wolfgang Lohr & Maskarade Remix)

Außerdem mussten die Kandidaten im Viertelfinal einen Chellenge-Tanz präsentieren:

Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató tanzen eine Rumba zu "Besame Mucho" von Cesaria Evora

und tanzen eine Rumba zu "Besame Mucho" von Cesaria Evora Sänger Luca Hänni und Christina Luft tanzen einen Charleston zu "Mambo No. 5" von Lou Bega

und tanzen einen Charleston zu "Mambo No. 5" von Lou Moritz Hans und Renata Lusin tanzen einen Wiener Walzer zu "I'd Rather Go Blind" von Etta James

und tanzen einen Wiener Walzer zu "I'd Rather Go Blind" von Etta James Ilka Bessin und Erich Klann tanzen eine Samba zu "I Love To Love" von Tina Charles

und tanzen eine Samba zu "I Love To Love" von ​ Tijan Njie und Kathrin Menzinger tanzen einen Contemporary zu "Let It Go" von James Bay

Wer musste gehen?

Am Ende reichte es nicht für Ilka Bessin und Erich Klann - die beiden schieden kurz vor dem Halbfinale aus.

(AZ)

