"Let’s Dance" 2020, Folge 3: "70er Special" - Dieser Kandidat musste die Show gestern am 13.3.2020 verlassen

"Let’s Dance" 2020 ging gestern am 13.3.2020 mit Folge 3 weiter. Lesen Sie dazu unseren Nachbericht: Ein Kandidat musste nach der gestrigen Folge die Show verlassen.

In der gestrigen Folge 3 am 14. März schlugen die Promis erneut ein neues Kapitel auf und mussten sich auf Tänze zum Motto der 70er Jahre vorbereiten. Welche das in Folge 3 waren und wer am Ende die Show verlassen musste, lesen Sie hier in unserem Nachbericht.

Übrigens: Wegen des Coronavirus fand die Sendung zwar statt, dafür aber ohne Zuschauer.

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 3 von "Let’s Dance" 2020 lief gestern am Freitag, 13.3.20, um 20.15 Uhr auf RTL.

Tänze der Kandidaten

Ulrike von der Groeben und Valentin Lusin tanzen den Tango zu "Notre Tango D'Amour" von Vicky Leandros

Ilka Bessin und Erich Klann tanzen die Rumba zu "If You Leave Me Now" von Chicago

John Kelly und Regina Luca tanzen den Contemporary zu "Who'll Come With Me (David's Song)" von The Kelly Family

Loiza Lamers und Andrzej Cibis tanzen den Jive zu "Under The Moon Of Love" von Showaddywaddy

Laura Müller und Christian Polanc tanzen den Paso Doble zu "I Love Rock 'n' Roll" von Arrows

Luca Hänni und Christina Luft tanzen die Samba zu "Stayin' Alive" von Bee Gees

Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató tanzen den Slowfox zu "Close To You" von Carpenters

Martin Klempnow und Marta Arndt tanzen den Paso Doble zu "Cold As Ice" von Foreigner

Ailton und Isabel Edvardsson tanzen den Cha Cha Cha zu "Daddy Cool" von Boney M

Sükrü Pehlivan und Alona Uehlin tanzen den Cha Cha Cha zu "Car Wash" von Rose Royce

Moritz Hans und Renata Lusin tanzen den Charleston zu "You're The One That I Want" von Grease