"Let’s Dance" 2020, Folge 5: Das sind die Tänze der Kandidaten heute am 27.3.20

Auch heute Abend steht mit Folge 5 eine neue Ausgabe von "Let’s Dance" 2020 auf dem Programm. Hier gibt es die Infos zu den Kandidaten-Tänzen am 27.03.20 in der Vorschau.

Die RTL-Show " Let's Dance" steht heute am 27.03.2020 unter dem Motto "90er-Jahre-Special". Mit dabei ist in Folge 5 überraschenderweise auch wieder Loiza Lamers, die eigentlich in der vergangenen Woche ausgeschieden war. Sie rückt nun aber für John Kelly nach, der aufgrund eines Krankheitsfalls in seiner Familie nicht mehr zu "Let's Dance" zurückkehren wird.

Weitere Infos zu den heutigen Tänzen in Folge 5 lesen Sie hier in unserer Vorschau.

"Let’s Dance" heute am 27.3.20: Die Tänze der Kandidaten in Folge 5 im Überblick

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 5 von "Let’s Dance" läuft heute, am Freitag, 27.3.20, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Tänze der Kandidaten

Lili Paul-Roncalli (21) und Massimo Sinató (39): Langsamer Walzer zu "Je Suis Malade" (Lara Fabien)

Laura Müller (19) und Christian Polanc (41): Contemporary zu "Hijo de la Luna" (Loona)

Ulrike von der Groeben (62) und Valentin Lusin (33): Cha Cha Cha zu "Believe" (Cher)

Luca Hänni (25) und Christina Luft (30): Slowfox zu "Tearin' Up My Heart" (NSYNC)

Sükrü Pehlivan (47) und Alona Uehlin (30): Wiener Walzer zu "When A Man Loves A Woman" (Michael Bolton)

Loiza Lamers (25) und Andrzej Cibis (32): Charleston zu "Cotton Eye Joe" (Rednex)

Moritz Hans (23) und Renata Lusin (32): Quickstep zu "Flying" (Nice Little Penguins)

Ilka Bessin (48) und Erich Klann (32): Salsa zu "La Vida Es Un Carnaval" (Celia Cruz)

Tijan Njie (28) und Kathrin Menzinger (31): Samba zu "I Just Can't Wait to Be King" (König der Löwen OST)

Martin Klempnow (46) und Marta Arndt (30): Rumba zu "Babe" (Take That)

