"Let’s Dance" 2020, Folge 6: Profitänzerinnen und Profitänzer heute am 3.4.20

"Let's Dance" 2020: Die Promis müssen natürlich nicht allein aufs Parkett. Sie werden von Profitänzerinnen und Profitänzern unterstützt. Wer dieses Jahr zu den Trainern gehört, lesen Sie hier.

Seit mehr als vier Wochen haben die 14 " Let's Dance"-Promis von 2020 endlich ihre Tanzschuhe an. Doch was wären die Stars ohne die Profis, die ihnen alles rund um Salsa, Cha-Cha-Cha und Co. beibringen? Die Schweiß und Nerven investieren, um den Hüftschwung aus ihren prominenten Tanzpartnern herauszukitzeln?

Wer die Profitänzerinnen und Profitänzer in Staffel 13 von "Let’s Dance" 2020 sind, lesen Sie hier in unserer Übersicht.

Das sind die Profitänzerinnen und Profitänzer bei "Lets Dance" 2020:

Alona Uehlin

Die 30-jährige Tänzerin ist neu bei "Let's Dance" dabei. Die gebürtige Weißrussin ist schon mehrfache Deutsche Meisterin gewesen, Europameisterin und sogar Weltmeisterin.

Alona Uehlin Bild: TVNOW / privat

Nikita Kuzmin

Auch der 22-jährige Nikita Kuzmin ist neu bei "Let's Dance" dabei. Er war sechsfacher Italienischer Meister. Geboren wurde er in der Ukraine, ist aber in Italien aufgewachsen.

Nikita Kuzmin Bild: TVNOW / privat

Christina Luft

In der Jubiläumsstaffel 2017 gab Christina Luft ihr Debüt als Profitänzerin bei "Let's Dance" und tanzte mit Musiker und TV-Moderator Giovanni Zarella. 2019 tanzte die 29-Jährige gemeinsam mit Comedian Oliver Pocher bis in die achte Show. Und auch 2020 ist Christina Luft wieder bei "Let's Dance" dabei.

Christina Luft Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius

Isabel Edvardsson

Neben Christian Polanc und Massimo Sinató ist sie eines der absoluten Urgesteine der Show "Let's Dance". Isabel Edvardsson (37) ist seit der ersten Staffel Teil des Tanz-Ensembles, in den vergangenen elf Jahren setzte sie nur zwei Mal aus – 2010, weil sie als Jurorin aushalf, und zuletzt wegen ihrer Schwangerschaft und der Geburt ihres Sohnes.

Isabel Edvardsson Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius

Kathrin Menzinger

Kathrin Menzinger tanzt schon seit 2015 bei "Let's Dance" als Profitänzerin mit. Im letzten Jahr hatte Modedesigner Thomas Rath die Ehre, mit der 31-jährigen Wienerin zu tanzen.

Kathrin Menzinger Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius

Marta Arndt

Marta Arndt fegte 2019 an der Seite von Comedian Özcan Cosar über das "Let's Dance"-Parkett. Doch nach der zweiten Show platzte für die schöne Polin der Traum vom "Dancing Star" mit ihrem Tanzpartner. Jetzt hat die 30-Jährige wieder die Chance, mit einem der Promis auf dem Siegertreppchen zu landen.

Regina Luca

Sie ist glücklich verheiratet, stolze Mama eines kleinen Sohnes und kann als Tänzerin auf große Erfolge zurückblicken – das Einzige, was Regina Luca (31) noch zum großen Glück fehlt, ist einem Promi zum "Let's Dance"-Sieg zu verhelfen. 2019 brachte sie Sängerin Kerstin Ott das Tanzen bei, das Tanzpaar schied jedoch in der fünften Show aus.

Regina Luca Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius

Renata Lusin

Renata Lusin (32) befindet sich auf der absoluten Überholspur. Mit zehn Jahren schlüpfte sie zum ersten Mal in ihre Tanzschuhe, knapp 20 Jahre später durfte sie ihr Debüt bei "Let's Dance" feiern. Und wer weiß, vielleicht hätte sie es in ihrer ersten Staffel 2018 sogar zum Sieg geschafft, wenn Tanzpartner Jimi Blue Ochsenknecht nicht hätte verletzungsbedingt aufgeben müssen. 2019 wagte sie mit Jan Hartmann einen neuen Versuch und schied in der ersten Show aus.

Renata Lusin Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius

Andrzej Cibis

Für Andrzej Cibis ist es nicht das erste Mal auf dem "Let's Dance"-Tanzparkett. In der Jubiläumsstaffel 2017 trat der 32-Jährige bereits als Profitänzer an der Seite von AWZ-Star Cheyenne Pahde auf.

Andrzej Cibis Bild: TVNOW / Valentin Behringer

Christian Polanc

Profitänzer Christian Polanc (41) ist ein wahres "Let's Dance"-Urgestein. Seit der ersten Staffel bringt er den Promi-Ladys das Tanzen bei. So war er der allererste Profi, der die begehrte Tanz-Trophäe in den Himmel strecken durfte. Gemeinsam mit Susan Sideropoulos ertanzte er sich den ersten Platz. Auch mit Maite Kelly konnte er 2011 den Titel "Dancing Star" absahnen. 2019 schaffte er es mit Moderatorin Nazan Eckes ins Halbfinale.

Christian Polanc Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius

Erich Klann

Profitänzer Erich Klann (32) gehört seit der vierten Staffel "Let's Dance" im Jahr 2011 zum festen Bestandteil des Tanz-Ensembles. Zusammen mit Victoria Swarovski stand er 2016 ganz oben auf dem Treppchen und gewann den begehrten Titel "Dancing Star". 2019 kämpfte er an der Seite von Sabrina Mockenhaupt erneut um den Titel, doch nach Show 7 war Schluss für das Tanzpaar.

Erich Klann Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius

Massimo Sinató

Er ist definitiv kein Unbekannter mehr auf dem "Let's Dance"-Parkett – seit 2010 schwingt Massimo Sinató (38) im TV das Tanzbein und konnte schon einigen hübschen Promi-Damen zum Erfolg verhelfen. Auch 2019 war der Südländer mit von der Partie und tanzte mit Barbara Becker um den Titel. Nach Show 9 war jedoch Schluss für das Tanzpaar.

Massimo Sinató Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius

Robert Beitsch

2016 war der "Let's Dance"-Pokal für Sarah Lombardi und Tanzprofi Robert Beitsch zum Greifen nah: Das Duo landete auf dem zweiten Platz. Ob der 28-Jährige dieses Jahr seinen großen Traum erfüllen kann und sich mit einen Promi bis zum Titel tanzt?

Robert Beitsch Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius

Valentin Lusin

2018 wurde er liebevoll als neuer Profi in die "Let's Dance"-Familie aufgenommen, jetzt will es Valentin Lusin (32) noch einmal wissen. Nachdem er sich mit Moderatorin Charlotte Würdig auf den neunten Platz getanzt hat, landete er mit Sängerin Ella Endlich 2019 sogar auf dem zweiten Platz.

Valentin Lusin Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius

Mit welchem Promi die Profis tanzen, wird am 21. Februar in der großen Kennenlernshow bei "Let's Dance" 2020 verraten. (AZ)

