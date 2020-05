vor 47 Min.

"Let’s Dance" 2020, Folge 9: Die Tänze der Kandidaten heute

Heute läuft "Let's Dance" 2020 mit Folge 9. Die Promis vertanzen ihre "Magic Moments". Alle Infos zu den Tänzen der Kandidaten lesen Sie hier in der Vorschau.

Folge 9 von " Let's Dance" 2020 bringt heute magischen Zauber auf die Tanzfläche: Wie bereits in der vergangenen Staffel tanzen die Paare auch heuer ihre "Magic Moments" - also emotionale Momente und Schlüsselerlebnisse, die die Promis gemeinsam mit den Profi-Tänzern in Choreografien verwandelt haben. Alle Infos zu den Tänzen der Kandidaten in Folge 9 lesen Sie in unserer Vorschau.

"Let’s Dance" heute mit Folge 9: Das sind die Tänze der Kandidaten

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 9 von "Let’s Dance" läuft am Freitag, 1.5.20, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Tänze der Kandidaten

Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató tanzen einen Freestyle aus Paso Doble , Rumba, Cha Cha Cha & Contemporary zu "Clubbed To Death" ( Don Davis )

und tanzen einen Freestyle aus , Rumba, Cha Cha Cha & Contemporary zu "Clubbed To Death" ( ) Laura Müller und Christian Polanc tanzen einen Tango Argentino, Paso Doble und Contemporary zu "Never Tear Us Apart" ( Bishop Briggs )

und tanzen einen Tango Argentino, und Contemporary zu "Never Tear Us Apart" ( ) Luca Hänni und Christina Luft tanzen einen Contemporary zu "This Is Me" (The Greatest Showman Cast)

und tanzen einen Contemporary zu "This Is Me" (The Greatest Showman Cast) Moritz Hans und Renata Lusin tanzen einen Freestyle aus Samba, Paso Doble und Rumba zu "Eye Of The Tiger" ( Survivor )

und tanzen einen Freestyle aus Samba, und Rumba zu "Eye Of The Tiger" ( ) Ilka Bessin und Erich Klann tanzen einen Freestyle aus Hip Hop und Langsamem Walzer zu "Work It" ( Missy Elliott ) und "Wie schön du bist" ( Sarah Connor )

und tanzen einen Freestyle aus Hip Hop und Langsamem Walzer zu "Work It" ( ) und "Wie schön du bist" ( ) Tijan Njie und Kathrin Menzinger tanzen eine Rumba zu "The Book Of Love" ( Peter Gabriel )

Tänze der Zweierteams im "Tanzduell Special"

Ilka Bessin und Erich Klann sowie Laura Müller und Christian Polanc tanzen Bollywood zu "Pinga" (Shreya Goshal und Vasihali Made)

und sowie und tanzen zu "Pinga" (Shreya Goshal und Vasihali Made) Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató sowie Tijan Njie und Kathrin Menzinger tanzen Streetdance zu "It's Tricky" (RUN DMC)

und sowie und tanzen Streetdance zu "It's Tricky" (RUN DMC) Luca Hänni und Christina Luft sowie Moritz Hans und Renata Lusin tanzen Flamenco zu "Djobi, Djoba" ( Gypsy Kings )

(dfl)

