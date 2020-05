07:41 Uhr

"Let’s Dance" 2020, Infos: Wer ist raus? Kandidaten, Jury, Moderatoren, Sendetermin & Übertragung am 22.5.20

"Let’s Dance" 2020: Hier bekommen Sie alle Infos rund um Sendetermine, Kandidaten, Jury, Moderatoren und Übertragung im TV und Stream. Wer ist raus?

Sie wollen " Let's Dance" 2020 live im TV und Stream erleben? Die mittlerweile 13. Staffel wird wie immer auf RTL gezeigt. Hier bekommen Sie alle Infos zum Start, den Sendeterminen, den Kandidaten und der Übertragung. Heute läuft mit Folge 12 das Finale von "Let's Dance" 2020. Mehr dazu lesen Sie in unserer Vorschau: .

"Let's Dance" 2020: Wann war der Start?

Die erste Sendung der 13. Staffel lief am Freitag, den 21. Februar 2020. Mit der "Großen Kennenlernshow" eröffneten Promis und Profi-Tänzer das Tanzparkett.

Die Sendetermine von "Let's Dance" 2020

Auch für die neue Staffel sind wieder 12 reguläre Folgen geplant, wie in den Jahren zuvor. Die "Kennenlernshow" zählt nicht dazu. Allerdings startet die diesjährige Staffel fast einen Monat früher als Staffel 12 im vergangenen Jahr.

Hier finden Sie alle bisher von RTL bestätigten Sendetermine im Überblick:

Freitag, 21. Februar 2020, 20.15 Uhr RTL : “Let’s Dance – Die Große Kennenlernshow ”

: “Let’s Dance – Die Große ” Freitag, 28. Februar 2020, 20.15 Uhr RTL (02.45 Uhr)

(02.45 Uhr) Freitag, 6. März 2020, 20.15 Uhr RTL (02.20 Uhr)

(02.20 Uhr) Freitag, 13. März 2020, 20.15 Uhr RTL (02.20 Uhr)

(02.20 Uhr) Freitag, 20. März 2020, 20.15 Uhr RTL (01.30 Uhr)

(01.30 Uhr) Freitag, 27. März 2020, 20.15 Uhr RTL (01.35 Uhr)

(01.35 Uhr) Freitag, 3. April 2020, 20.15 Uhr RTL (01.30 Uhr)

(01.30 Uhr) Freitag, 17. April 2020, 20.15 Uhr RTL (01.45 Uhr)

(01.45 Uhr) Freitag, 24. April 2020, 20.15 Uhr RTL (01.40 Uhr)

(01.40 Uhr) Freitag, 1. Mai 2020, 20.15 Uhr RTL (02.15 Uhr)

(02.15 Uhr) Freitag, 8. Mai 2020, 20.15 RTL (01.40 Uhr)

(01.40 Uhr) Freitag, 15. Mai 2020, 20.15 Uhr RTL (01.45 Uhr)

(01.45 Uhr) Freitag, 22. Mai 2020, 20.15 Uhr RTL (01.30 Uhr): Das große Finale

Zu den Angaben in Klammern: Sämtliche Folgen werden noch in derselben Nacht - also datumsmäßig einen Tag später - bei RTL wiederholt.

Einzelheiten zu den jeweiligen Folgen bei "Let's Dance" 2020 finden Sie hier: "Let’s Dance" 2020, Staffel 13: Sendetermine und Sendezeit

"Let's Dance" 2020, Kandidaten: Wer ist raus?

Diese Kandidaten sind bereits ausgeschieden:

Komikerin Ilka Bessin (48)

(48) TV-Persönlichkeit & Model Laura Müller (19)

(19) Schauspieler Martin Klempnow alias "Dennis aus Hürth " (46)

alias "Dennis aus " (46) Model Loiza Lamers (24)

Ex-Fußballspielerin Steffi Jones (47)

(47) Ex-Fußballspieler Ailton (46)

Sänger, Musiker & Komponist John Kelly (52)

(52) Moderator Sükrü Pehlivan (47)

(47) RTL -Moderatorin Ulrike von der Groeben (62)

-Moderatorin (62) Rapperin Sabrina Setlur (46)

(46) Schauspieler Tijan Njie (28)

Hier geben wir einen Überblick über die Teilnehmer, die im Finale noch dabei sind:

Sänger Luca Hänni (25)

(25) Artistin Lili Paul-Roncalli (21)

(21) Sportler Moritz Hans (23)

Mehr zu den Kandidaten von "Let's Dance" 2020 finden Sie hier: "Let’s Dance" 2020, Kandidaten: Alle Promis bekannt - darunter Ailton und Sabrina Setlur

Proftänzer von "Let's Dance" 2020

Diese Profitänzer wollen die Promis zu Höchstleistungen bringen:

Alona Uehlin

Andrzej Cibis

Christina Luft

Christian Polanc

Erich Klann

Isabel Edvardsson

Kathrin Menzinger

Marta Arndt

Massimo Sinató

Nikita Kuzmin

Regina Luca

Renata Lusin

Robert Beitsch

Valentin Lusin

Hier lesen Sie mehr: "Let’s Dance" 2020: Profitänzer und Profitänzerinnen im Überblick.

14 Bilder Die Profitänzer bei "Let's Dance" 2020 Bild: Valentin Behringer, TVNOW

Wo und wie läuft die Live-Übertragung von "Let's Dance" 2020 im TV? Wo der Stream?

Staffel 13 von "Let's Dance" läuft wieder freitags zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL im TV. Start-Termin war der 21.2.2020. In vergangenen Staffeln strahlte RTL etwa zwölf Folgen der Tanzshow aus. Wer "Let's Dance" im Stream sehen möchte, kann den Video-on-Demand-Dienst TV NOW nutzen. Der Live-Stream ist allerdings nur Premium-Mitgliedern vorbehalten. TV NOW Premium kostet nach Angaben des Senders 4,99 Euro im Monat. Nach einer kostenlosen Testphase von 30 Tagen, soll das Angebot aber monatlich kündbar sein.

Weitere Einzelheiten zur Übertragung von "Let's Dance" 2020 gibt es hier: "Let's Dance" 2020: Übertragung live im TV und Stream

"Let's Dance": Das sind die Moderatoren

Durch die Show führen, wie auch die letzten zwei Jahre, Victoria Swarovski und Daniel Hartwich. Mehr zu den beiden Moderatoren lesen Sie hier: "Let's Dance" 2020: Die Moderatoren Victoria Swarovski und Daniel Hartwich

Die Jury von "Let's Dance"

Bewertet werden die Tänze wieder von den beliebten Juroren Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González. Nur wer Jury und Zuschauer überzeugt, hat eine Chance auf den Titel "Dancing Star 2020" und kann in die Fußstapfen von Pascal Hens treten.

Hier lesen Sie mehr: Let's Dance 2020: Das ist die Jury.

"Let's Dance" 2020: Die News

Sie interessieren sich für News, Vorschauen und Nachberichte rund um die Sendung? Diese bekommen Sie in unserem News-Blog: Hier gibt es aktuelle News zu "Let's Dance" 2020. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen