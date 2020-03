vor 16 Min.

"Let’s Dance" 2020, Kandidaten: Wer ist raus? Wer heute nach Folge 2 noch dabei?

"Let’s Dance" 2020: Welche Kandidaten sind noch dabei? Wer ist schon raus? Hier der Überblick nach der ersten richtigen Folge.

Eine Vorschau auf die Show heute abend finden Sie hier: "Let’s Dance" 2020, Folge 2: Die Tänze der Kandidaten am heutigen Freitag.

Die Kandidaten von "Let’s Dance" 2020: 14 Teilnehmer waren auch in diesem Jahr wieder gestartet - doch mit jeder Folge scheidet ein weiterer Tänzer aus.

Wer ist noch dabei? Und wer ist raus? Hier geben wir einen Überblick:

Kandidaten bei "Let’s Dance" 2020: Wer ist raus?

Steffi Jones

Die frühere Fußball-Spielerin Steffi Jones musste die Sendung schon in Show 1 verlassen. Sie hatte von der Jury zwar nicht die wenigsten Punkte erhalten, am Ende führten die Stimmen des Publikums aber zu ihrem Ausscheiden.

"Let’s Dance" 2020: Diese Teilnehmer sind noch als Tänzer dabei

Ailton

Auch ein früherer Fußballprofi will sich als Tänzer bei " Let's Dance" 2020 beweisen: Der 46-jährige Ailton ist als Kandidat dabei. In seiner Sportkarriere feierte er vor allem mit Werder Bremen Erfolge: 2004 wurde er mit dem Verein Deutscher Meister und gewann den DFB-Pokal.

Sabrina Setlur

Die 46-Jährige feierte als Rapperin große Erfolge. Ihr letztes Album veröffentlichte sie allerdings im Jahr 2007. Nun ist sie bei "Let’s Dance" 2020 im TV zu sehen und stellt sich dabei einer neuen Herausforderung.

John Kelly

Sänger John Kelly wurde als Teil der " Kelly Family" bekannt. Dass er zu "Let’s Dance" 2020 passt, hat er 2019 mit seiner Teilnahme an " Dancing on Ice" bewiesen. In der TV-Show wurde er Zweiter.

Sükrü Pehlivan

Der 47-jährige Fernsehmoderator wurde einem großen Publikum vor allem durch "Der Trödeltrupp" bekannt. Außerdem ist er in der RTL-Show "Die Superhändler - 4 Räume, 1 Deal" dabei.

Loiza Lamers

Dieses Model war in Deutschland bisher recht unbekannt. In den Niederlanden hat die 25-Jährige aber bereits im TV auf sich aufmerksam gemacht: Sie gewann 2015 "Hollands Next Top Model".

Laura Müller

Die 19-Jährige wurde durch ihre Beziehung mit Schlagerstar Michael Wendler berühmt. Sie freut sich auf ihre Teilnahme: "Für mich ist 'Let's Dance' der Ritterschlag aller Fernsehformate. Dass ich dabei sein darf, ist für mich eine große Ehre", sagte sie in einem Interview.

Ulrike von der Groeben

Die 62-Jährige moderiert seit 1989 die Sendung "RTL aktuell". Sie ist außerdem als Redakteurin und Synchronsprecherin tätig.

Moritz Hans

Der 23-jährige Profikletterer war Last Man Standing bei "Ninja Warrior" 2017. Bei "Let's Dance" 2020 will er sich nun einer neuen Herausforderung stellen.

Martin Klempnow

Der 46-Jährige hat viele Talente: Er ist Schauspieler, Komiker, Moderator und Synchronsprecher. Klempnow hat von 2010 bis 2015 bei der Familienserie "Die Bergretter" mitgespielt und war zuvor auch in etlichen Werbespots und Comedy-Serien zu sehen.

Lili Paul-Roncalli

Die 21-Jährige arbeitet als Artistin im Circus Roncalli. Sie soll bald die Nachfolgerin ihres Vaters werden, "Circus Roncalli"-Chef Bernhard Paul.

Ilka Bessin

Ilka Bessin ist eine Stand-up-Komikerin. Berühmt wurde die 48-Jährige durch ihre Kunstfigur Cindy aus Marzahn, mit der sie ab 2000 oft im TV und auf Bühnen aufgetreten war. 2016 legte sie diese Rolle ab.

Luca Hänni

Der 25-Jährige aus der Schweiz ist Sänger, Songwriter und Model. 2012 konnte er mit seinem Gesang die Show "Deutschland sucht den Superstar" gewinnen, beim Eurovision Song Contest 2019 holte er den vierten Platz. Nun kann er bei "Let’s Dance" 2020 zeigen, wie erfolgreich er als Tänzer ist.

Tijan Njie

Der 28-Jährige ist als Schauspieler immer wieder im TV zu sehen. Er hatte unter andere Rollen in den Serien "SOKO München" und "Sankt Maik". Seit 2018 ist er bei "Alles was zählt" zu sehen.

Kandidaten von "Let’s Dance" 2020: Teilnehmer müssen als Tänzer überzeugen

Die Teilnehmer müssen sich in jeder Folge mit einer neuen Choreografie beweisen. Schwächeln dürfen sie bei keinem Auftritt: Am Ende jeder Show muss schließlich das Paar gehen, das am wenigsten überzeugt hat. Das entscheiden die Zuschauer und die Jury aus Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi zusammen. Nach dem Finale steht fest, wer sich als Gewinner "Dancing Star 2020" nennen darf.

