"Let’s Dance" 2020: Start heute am 21.2.20 - Sendetermine und die Sendezeit

Sendetermine und Sendezeit von "Let's Dance" 2020. Heute läuft Folge 1 der 13. Staffel. Hier die Infos zur Tanzshow auf RTL.

Ab heute, 21.2.20, wird auf RTL wieder das Tanzbein geschwungen bei " Let's Dance" 2020. Staffel 13 startet heute Abend mit "Die Große Kennenlernshow". Alle Infos zu den Sendeterminen und der Sendezeit haben wir hier in der Übersicht für Sie.

"Let's Dance" 2020: Die ersten Sendetermine und die Sendezeit

Wie viele Folgen es in Staffel 13 geben wird, hat der Sender noch nicht abschließend bekanntgegeben. Vermutlich sind auch für die neue Staffel ähnlich viele Folgen, wie in den Jahren zuvor (Zwölf Folgen), geplant, allerdings startet die diesjährige Staffel fast einen Monat früher als Staffel 12 im vergangenen Jahr. Hier finden Sie alle - bisherigen - Sendetermine im Überblick:

Freitag, 21. Februar 2020, 20:15 Uhr RTL : “Let’s Dance – Die Große Kennenlernshow”

Freitag, 28. Februar 2020, 20:15 Uhr RTL

Freitag, 6. März 2020, 20:15 Uhr RTL

Sendetermine und Sendezeiten: Wer tanzt in Staffel 13 von "Let's Dance"?

Mit Rapperin Sabrina Setlur und dem früheren Fußballprofi Ailton hat RTL die letzten beiden der insgesamt 14 Teilnehmer enthüllt. Wer die anderen zwölf Kandidaten sind, können Sie hier nachlesen: "Let’s Dance" 2020, Kandidaten: Alle Promis bekannt - darunter Ailton und Sabrina Setlur.

Die Teilnehmer müssen sich in jeder Folge mit einer neuen Choreografie beweisen. Schwächeln dürfen sie bei keinem Auftritt: Am Ende jeder Show muss schließlich das Paar gehen, das am wenigsten überzeugt hat. Das entscheiden die Zuschauer und die Jury aus Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi zusammen. Nach dem Finale steht fest, wer sich als Gewinner "Dancing Star 2020" nennen darf.

