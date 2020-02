vor 52 Min.

"Let’s Dance" 2020 ab heute: Sänger Luca Hänni im Porträt

Luca Hänni tritt demnächst als Kandidat bei "Let's Dance" 2020 an.

"Let’s Dance" 2020: Am 21. Februar tanzen wieder zahlreiche Promis in der Kultshow übers Parkett. Luca Hänni ist in der neuen Staffel auch dabei. Wir stellen Ihnen den Sänger im Porträt näher vor.

Demnächst startet "Let’s Dance" 2020 bei RTL mit Staffel 13. In diesem Porträt stellen wir Ihnen den Sänger Luca Hänni vor, der zu den Promi-Teilnehmern bei "Let’s Dance"2020 gehört.

Die meisten Zuschauer dürften Luca Hänni als Gewinner von " Deutschland sucht den Superstar" kennen. Bei "Let's Dance" 2020 möchte der Schweizer nun nicht mit seiner Stimme, sondern mit seinen Tanzkünsten überzeugen.

"Let’s Dance" 2020 mit Luca Hänni: Vom Maurer zum Superstar

Luca Hänni träumte schon seit seiner Kindheit von einer Karriere als Musiker. So brachte sich der Schweizer das Klavier- und Gitarrespielen als Kind sogar selbst bei. Dennoch schlug der 25-Jährige vorerst einen eher bodenständigen Weg ein: Er absolvierte eine Ausbildung zum Maurer.

2012 bewarb er sich bei der neunten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" und ging als erster minderjähriger und nicht-deutscher Kandidat als Sieger hervor. Zudem durfte Luca Hänni 2019 die Schweiz beim Eurovision Song Contest mit seinem Lied "She Got Me" vertreten, wobei er mit 364 Punkten aus Jury- und Televoting den vierten Platz belegte.

"Let’s Dance"ist 2020: Luca Hänni hat einen Hang zur Mode

Doch nicht allein die Musik begeistert den 25-Jährigen. Seit Jahren beschäftigt sich der Schweizer mit dem Thema Mode und ist zudem als Model tätig. Bereits im November 2016 stellte Luca Hänni, in Zusammenarbeit mit der Schweizer Modekette Metro Boutique, seine erste eigene Herren-Modekollektion SVSL vor und bringt seither immer wieder neue Kreationen herraus. (AZ)

