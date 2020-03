vor 50 Min.

"Let’s Dance" 2020 am 6.3.20: Ulrike von der Groeben im Porträt

Seit dem 21. Februar tanzen wieder die Promis bei "Let's Dance" 2020. Auch Ulrike von der Groeben ist in der neuen Staffel dabei. Wir stellen Ihnen die Sport-Moderatorin im Porträt näher vor.

Ulrike von der Groeben wurde am 25. März 1957 in Mönchengladbach geboren. Sie zählt zu den beliebtesten Moderatorinnen im deutschen Fernsehen. Ihre Teilnahme an der Kult-Tanzshow "Let's Dance" könnte unter einem mentalen Handicap leiden: "Ich bin von Hause aus faul", sagt die Sport-Expertin über sich selbst. Das ist nun allerdings eine Eigenschaft, die bei "Let's Dance" zu Schwierigkeiten führen könnte.

"Let's Dance" 2020: Ulrike von der Groeben gehört zum Stamm-Team von "RTL aktuell"

Täglich moderiert sie neben RTL-Chefredakteur Peter Kloeppel den Sportblock der Nachrichtensendung. 2007 wurde sie dafür mit dem "Deutschen Fernsehpreis" in der Kategorie "Beste Informationssendung" ausgezeichnet.

Nach mehr als 20 Jahren ist Ulrike von der Groeben aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Neben ihrer Präsenz bei "RTL aktuell" moderierte Ulrike an der Seite von Günther Jauch mehrfach den "Großen IQ-Test" und, gemeinsam mit Hape Kerkeling, den "Großen Deutsch-Test".

Ulrike von der Groeben bei "Let's Dance" 2020: Sie setzt sich für Menschen mit geistiger Behinderung ein

Ihre Popularität nutzt Ulrike von der Groeben, um sich sozial zu engagieren. Sie trat im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2006 als Botschafterin für Menschen mit geistiger Behinderung auf. Zudem war sie 2007 Ehrenamtspatin der Stadt Köln sowie im Jahr 2010 Patin des Deutschen Kinderpreises der Organisation "World Vision Deutschland".

Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Sportjournalisten, TV-Produzenten und Schauspieler Alexander von der Groeben, lebt die 62-Jährige in Köln. Ulrike von der Groeben ist Mutter von zwei Kindern, die ebenfalls als Schauspieler in der Film- und Fernsehbranche bekannt sind. Ihr Sohn Maximilian (28) gewann durch seine Rolle des "Danger" in der Filmreihe "Fack ju Göhte" an Popularität. Er zählt heute zu den besonders vielversprechenden jungen deutschen Schauspielern. (AZ)

