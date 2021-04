Let’s Dance 2021: Das große Tanz-Alphabet heute

"Let’s Dance" 2021 macht heute eine Pause. Stattdessen zeigt RTL "Das große Tanz-Alphabet". Alles Wichtige zur heutigen Sendung erfahren Sie in unserer Vorschau.

Auch wenn in diesem Jahr vieles anders ist als gewohnt, bleibt sich "Let’s Dance" 2021 in einer Sache treu: Am heutigen Karfreitag können sich die verbliebenen Kandidaten des Tanzwettbewerbs eine kleine Verschnaufpause gönnen. Statt der regulären Tanz-Show zeigt der Sender heute "Das große Tanz-Alphabet", ehe es in der nächsten Woche wie gewohnt weiter geht. Alle Infos zur heutigen Sonder-Ausgabe von "Let’s Dance" 2021 erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

"Let’s Dance" heute: Das große Tanz-Alphabet

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

"Let’s Dance - Das große Tanz-Alphabet" läuft am Freitag, 2.4.21, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Inhalt

In der vergangenen Woche war der Auftritt von Nicolas Puschmann und seinem Tanzpartner Vadim Garbuzov ein besonderes Highlight der Staffel: Mit ihrem emotionalen Contemporary erhielt das Paar 30 Punkte - die seltene Höchstpunktzahl der Jury. Zudem durften sich die beiden über Standing Ovations freuen: "Mir hat es sehr gut gefallen. Das Tanzen hat eine Message, wenn ich euch sehe. Ich bin so stolz, Teil von Let´s Dance zu sein. Es berührt mich, wir feiern Diversity. Ich bin so stolz, hier als Schwarze Frau zu sein und hier seit zehn Jahren zu sitzen. Und das ist Let´s Dance… Love is love - das ist die Message, das ist Tanzen. I love it! Das war Übertanzen", lobte Jurorin Motsi Mabuse das Tanzpaar.

Damit könnte der Auftritt wohl in die Geschichte von "Let’s Dance" eingehen, auf den in Sondersendungen gerne zurückgeschaut wird. So auch heute: Wie üblich findet am Karfreitag keine reguläre Tanzshow statt. Stattdessen zeigen die Moderatoren Victoria Swarovski und Daniel Hartwich in "Das große Tanz-Alphabet" noch einmal die emotionalsten Highlights vergangnener Staffeln, darunter der leidenschaftliche Sieges-Tango von Gil Ofarim oder der Tanz von Alexander Klaws, für den Joachim Llambi sogar 11 Punkte vergeben wollte.

Selbstverständlich kommentieren die drei Juroren Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González die spektakulärsten Momente der vergangenen Staffeln und analysieren die Leistungen der Tänzer.

