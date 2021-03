vor 3 Min.

Let’s Dance 2021, Folge 1: Welche Tänze zeigen die Kandidaten heute?

"Let’s Dance" 2021 startet nach dem Kennenlernen mit Folge 1. Alles über die Tänze und Kandidaten erfahren Sie hier in unserer Vorschau.

Jetzt wird es ernst bei "Let’s Dance" 2021: Nach der Kennenlernshow am vergangenen Freitag müssen die Promis nun in Folge 1 alles geben, um in die nächste Runde zu kommen. Doch nicht alle Teilnehmer müssen in der ersten regulären Ausgabe um ihr Weiterkommen bangen: Rúrik Gíslason sicherte sich bereits in der vergangenen Woche das Direktticket und kann heute nicht von den Zuschauern nach Hause geschickt werden.

Welche Tänze stehen heute für die Promis und Profitänzer an? Das verraten wir Ihnen hier in unserer Vorschau.

"Let’s Dance" heute: Tänze der Kandidaten in Folge 1

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Folge 1 von "Let’s Dance" läuft am Freitag, 5.3.21, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Tänze der Kandidaten

In Folge 1 treten die Promis erstmals mit den Profitänzern an, die sie über die nächsten Wochen begleiten werden. Das sind die Tänze und Kandidaten-Paare heute:

Ilse DeLange und Profitänzer Evgeny Vinokurov mit dem Wiener Walzer zu "One And Only" von Adele

und Profitänzer mit dem Wiener Walzer zu "One And Only" von Adele Valentina Pahde und Profitänzer Valentin Lusin mit dem Tango zu "The Kiss Of Fire" von Louis Armstrong

und Profitänzer mit dem Tango zu "The Kiss Of Fire" von Louis Armstrong Rúrik Gíslason und Profitänzerin Renata Lusin mit der Salsa zu "Vivir Mi Vida" von Marc Anthony

und Profitänzerin mit der Salsa zu "Vivir Mi Vida" von Marc Anthony Kai Ebel und Profitänzerin Kathrin Menzinger mit dem Quickstep zu "Im Wagen Vor Mir" von Henry Valentino

und Profitänzerin mit dem Quickstep zu "Im Wagen Vor Mir" von Auma Obama und Profitänzer Andrzej Cibis mit dem langsamen Walzer zu "Natural Woman" von Aretha Franklin

und Profitänzer mit dem langsamen Walzer zu "Natural Woman" von Aretha Franklin Simon Zachenhuber und Profitänzerin Patricija Belousova mit dem Wiener Walzer zu "Keine Rosen" von Teesy

und Profitänzerin mit dem Wiener Walzer zu "Keine Rosen" von Teesy Vanessa Neigert und Profitänzer Alexandru Ionel mit der Salsa zu "Tres Deseos" von Gloria Estefan

und Profitänzer mit der Salsa zu "Tres Deseos" von Gloria Estefan Nicolas Puschmann und Profitänzer Vadim Garbuzov mit dem Cha Cha Cha zu "It's Raining Men" von The Weather Girls, Klaas

und Profitänzer mit dem Cha Cha Cha zu "It's Raining Men" von The Weather Girls, Klaas Erol Sander und Profitänzerin Marta Arndt mit dem Tango zu "Vier Jahreszeiten: Winter" von Antonio Vivaldi

und Profitänzerin mit dem Tango zu "Vier Jahreszeiten: Winter" von Mickie Krause und Profitänzerin Malika Dzumaev mit dem Cha Cha Cha zu "Party Rock Anthem" von L.M.F.A.O.

und Profitänzerin mit dem Cha Cha Cha zu "Party Rock Anthem" von L.M.F.A.O. Jan Hofer und Profitänzerin Christina Luft mit dem Cha Cha Cha zu "Don't Go Breaking My Heart" von Elton John

und Profitänzerin mit dem Cha Cha Cha zu "Don't Go Breaking My Heart" von Elton John Kim Riekenberg und Profitänzer Pasha Zvychaynyy mit dem langsamen Walzer zu "I'm Kissing You" von Des'ree

und Profitänzer mit dem langsamen Walzer zu "I'm Kissing You" von Des'ree Lola Weippert und Profitänzer Christian Polanc mit dem Quickstep zu "Rama Lama Ding Dong" von Rocky Sharpe & The Replays

und Profitänzer mit dem Quickstep zu "Rama Lama Ding Dong" von & The Replays Senna Gammour und Profitänzer Robert Beitsch mit dem Tango zu "Shut Up" von den Black Eyed Peas

