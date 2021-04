Let’s Dance 2021, Folge 7 gestern: Die Tänze der Kandidaten in Live-Show 5

"Let’s Dance" 2021 ging gestern Abend mit Folge 7, Live-Show 5, weiter. Hier im Artikel erfahren Sie alles über die Tänze der Kandidaten und wer die Show verlassen musste.

Nach der Osterpause in der vergangenen Woche ging "Let’s Dance" 2021 gestern am 09.04.2021 mit Folge 7, der mittlerweile fünften Live-Show, weiter. Auch wenn das Aprilwetter derzeit wieder seinem Namen alle Ehre macht, heizten die prominenten Hobby-Tänzer dem Publikum mächtig ein. Die gestrige Show stand ganz unter dem Motto "Sommerparty", bei der die Kandidaten sich zu heißen Rhythmen übers Parkett bewegten.

Die Maximalpunktzahl gab es für Schauspielerin Valentina Pahde und Valentin Lusin für ihren Slowfox. Joachim Llambi meinte: "Das war noch besser als der bisher beste Slowfox von Ella Endlich vor zwei Jahren. First Class!" Weniger gut lief es für Erol Sander und Marta Arndt. Mit 13 Jurypunkten und nicht genügend Anrufen mussten sie die Show als fünftes Paar verlassen.

Bewertet wurden die Leistungen wie gewohnt von der altbekannten Jury, bestehend aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez. Doch auch die Zuschauer konnten beim Telefon-Voting mitbestimmen, wer es in die nächste Runde schafft.

Mit welchen Tänzen versuchten die Stars gestern zu überzeugen? Wir verraten es Ihnen hier in unserem Nachbericht.

"Let’s Dance" gestern: Tänze der Kandidaten in Folge 7

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Tänze der Kandidaten

Nachdem Kai Ebel die Sendung in der Woche zuvor verlassen musste, kämpften gestern noch 10 Promi-Tänzer um den Titel "Dancing Star" 2021. Welche Tänze in Folge 7, der 5. Live-Show, gezeigt wurden, erfahren Sie hier in unserer Übersicht:

Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov mit dem Tango zu "Voyage, Voyage" von Desireless

und mit dem Tango zu "Voyage, Voyage" von Desireless Valentina Pahde und Valentin Lusin mit dem Slowfox zu "Sunny" von Boney M.

und mit dem zu "Sunny" von Boney M. Rúrik Gíslason und Renata Lusin mit dem Quickstep zu " Summer In The City " von The Lovin' Spoonful

und mit dem Quickstep zu " " von The Lovin' Spoonful Auma Obama und Andrzej Cibis mit der Rumba zu " Kokomo " von The Beach Boys

und mit der Rumba zu " " von The Simon Zachenhuber und Patricija Belousova mit dem Jive zu "Escape" von Rupert Holmes

und mit dem Jive zu "Escape" von Rupert Holmes Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov mit dem Charleston zu "Du Hast den Farbfilm Vergessen" von Nina Hagen

und mit dem Charleston zu "Du Hast den Farbfilm Vergessen" von Nina Mickie Krause und Malika Dzumaev mit der Salsa zu "Tequila" von The Champs

und mit der Salsa zu "Tequila" von The Champs Jan Hofer und Christina Luft mit dem Slowfox zu "Summerwind" von Frank Sinatra

und mit dem zu "Summerwind" von Lola Weippert und Christian Polanc mit der Salsa zu "Margarita" von Wilkens

Wer musste gehen?

Erol Sander und Marta Arndt mit der Samba zu "All Night Long" von Lionel Richie

