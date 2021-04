Let’s Dance 2021, Folge 8: Die Tänze der Kandidaten gestern Abend in Live-Show 6

Let’s Dance 2021 lief gestern Abend mit Folge 8, Live-Show 6, im TV. Alle Infos zur Ausgabe erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

Gestern war "Let’s Dance 2021" mit einer neuen Folge auf RTL zu sehen. In der gestrigen Ausgabe des Tanzwettbewerbs wurden die Kandidaten zusätzlich musikalisch von zwei Live-Acts unterstützt. Wer ist raus?

Bewertet wurden die Teilnehmer auch gestern wieder von der altbekannten Jury, die bereits seit Jahren die Performances genau unter die Lupe nimmt. Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez sind in jeder Folge dabei. Doch auch die Zuschauer können per Telefon-Voting abstimmen und mitbestimmen, welche Kandidatinnen und Kandidaten in die nächste Runde kommen und weiter um den Titel "Dancing Star" 2021 kämpfen.

Mit welchen Tänzen versuchten die Stars gestern zu überzeugen? Welche Live-Acts traten gestern auf? Das erfahren Sie hier in unserem Nachbericht.

"Let’s Dance" gestern: Tänze der Kandidaten in Folge 8

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Tänze der Kandidaten

Diese Tänze gaben die Kandidatinnen und Kandidaten in der gestrigen Ausgabe zum Besten:

Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov mit dem Quickstep zu "Suddenly I See" von KT Tunstall

und mit dem Quickstep zu "Suddenly I See" von Valentina Pahde und Valentin Lusin mit dem Jive zu "One Fine Day " von The Chiffons

und mit dem Jive zu "One " von The Chiffons Rúrik Gíslason und Renata Lusin mit der Rumba zu "Wicked Game" von Grace Carter

und mit der Rumba zu "Wicked Game" von Auma Obama und Andrzej Cibis mit dem Charleston zu "Bang Bang" von Will.i.am

und mit dem Charleston zu "Bang Bang" von Will.i.am Simon Zachenhuber und Patricija Belousova mit dem Slowfox zu "Power Over Me" von Dermot Kennedy

Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov mit dem Langsamen Walzer zu "At This Moment" von Michael Bublé

Mickie Krause und Malika Dzumaev mit dem Charleston zu "Schmidtchen Schleicher" von Nico Haak

und mit dem Charleston zu "Schmidtchen Schleicher" von Jan Hofer und Christina Luft tanzen mit dem Jive zu "Forever Young" von The Baseballs

und tanzen mit dem Jive zu "Forever Young" von The Baseballs Lola Weippert und Christian Polanc mit dem einen Cha Cha Cha zu "My Head & My Heart" von Ava Max

Unterstützt wurden Sie dabei von zwei Live-Acts: Beim Auftritt von Jan Hofer und Christina Luft performten die Baseballs ihren Song "Forever Young" live im Studio. Außerdem trat der Gewinner der diesjährigen DSDS-Staffel Jan-Marten Block mit seiner Single "Never Not Try" auf.

Wer musste gehen?

Sänger Mickie Krause und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev sind raus.

" Let’s Dance " 2021: Alle Infos zu Staffel 14

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Diese Promis tanzen mit: Let’s Dance - Kandidaten 2021: Wer is raus? Alle Teilnehmer.

Profitänzer

Diese Profis helfen den Kandidaten: Let’s Dance 2021: Profitänzer und Profitänzerinnen.

Jury

Hier stellen wir die Juroren vor: Let's Dance: Jury 2021 - Das sind die Juroren in Staffel 14.

Übertragung und Wiederholung

Hier gibt es die Infos: Let's Dance: Übertragung im TV und Stream - ganze Folgen als Wiederholung.

Nächste Folge

Das sind zu Let’s Dance 2021 Sendetermine und Sendezeit.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.