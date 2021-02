19:04 Uhr

Let’s Dance 2021: Jan Hofer im Porträt vorgestellt

"Let’s Dance" 2021 geht mit einer neuen Staffel bei RTL an den Start. Auch Jan Hofer ist als Kandidat mit dabei. Erfahren Sie hier im Porträt mehr über den ehemaligen Nachrichtensprecher.

"Let’s Dance" 2021 ist demnächst wieder mit neuen Ausgaben bei RTL zu sehen. Wie jedes Jahr müssen die prominenten Kandidaten das Publikum vor den Bildschirmen und die Jury, welche auch in Staffel 14 wieder aus Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi besteht, von ihrem tänzerischen Können überzeugen. Insgesamt nehmen in diesem Jahr 14 Prominente an dem Tanzwettbewerb teil.

Mit dabei ist auch der ehemalige Nachrichtensprecher und Moderator Jan Hofer. Im Gespräch mit RTL gab er bereits zu: "Nach fast 36 Jahren als Mann ohne Unterleib freue ich mich, dass ich mich mal in ganzer stattlicher Größe (172 cm) präsentieren kann." Darüber hinaus stellt er klar: "Ich habe immer Hummeln im Hintern." Da kommt ein Projekt wie " Let's Dance" natürlich gerade richtig.

Wir stellen Ihnen den "Let's Dance"-Kandidaten hier im Porträt näher vor.

"Let's Dance" 2021: Jan Hofer im Porträt - Alter nicht genau bekannt

Geboren wurde Jan Hofer am 31. Januar in Wesel im Ortsteil Büderich als ältester von vier Söhnen eines Handwerkers. Es ist jedoch nicht klar, ob er im Jahr 1950 oder 1952 zur Welt kam, denn Hofer selbst macht dazu keine Angaben. Nach seinem Wehrdienst begann er in Köln Betriebswirtschaftslehre zu studieren. Während seiner Studienzeit arbeitete er nebenbei für den Rundfunksender Deutsche Welle und absolvierte dort nach Abschluss seines Studiums ein Volontariat.

Ab 1983 war Hofer im Regionalprogramm des Saarländischen Rundfunks als Moderator zu sehen. Zwei Jahr später wechselte er schließlich als Nachrichtensprecher in die Redaktion der "Tagesschau". Ab diesem Zeitpunkt nahm seine Karriere zunehmend an Fahrt auf. So moderierte er unter anderem von 1987 bis 1989 die Satiresendung "Showbiss" und führte von 1989 an für drei Jahre durch die "NDR Talk Show".

Außerdem war er von 1992 bis 2002 als Gastgeber der Talkshow "Riverboat" tätig. Ab 2004 bis zum Ende seiner Karriere als Nachrichtensprecher im Jahr 2020 hatte er die Rolle des Chefsprechers bei der "Tagesschau" inne. Darüber hinaus war Hofer, welcher im Jahr 2002 zum beliebtesten Tagesschau-Sprecher gewählt wurde, auch Jurymitglied in der Sendung "Das ist Spitze!" mit Kai Pflaume.

Jan Hofer: Ehefrau und Kinder

Abseits der Kamera ist der gebürtige Saarländer ein echter Familienmensch und hat vier Kinder - drei aus seiner ersten Ehe mit Anne-Karin Meyer und einen Sohn mit der Deutsch-Vietnamesin Phong Lan Truong, mit der er seit 2018 verheiratet ist. Neben seinen Kindern bezeichnet der ehemalige Nachrichtensprecher das Herumschrauben an alten Autos und Motorrädern als die größte Freude in seinem Leben. (AZ)

