Sendetermine, Sendezeit und mehr: Alle Infos zu "Let’s Dance" 2021

Die 14. Staffel von "Let’s Dance" ist aktuell bei RTL zu sehen. Alle Infos rund um Start, Sendetermine und Sendezeit finden Sie hier in unserer Übersicht.

Seit bereits über 14 Jahren wirbeln bei "Let’s Dance" Promis und Profitänzer übers Parkett. Auch 2021 darf die RTL-Show nicht fehlen und ist heute bereits mit dem Finale zu sehen. Insgesamt 14 prominente Tänzer kämpften zu Beginn mit ihren Profitänzern um den Titel "Dancing Star 2021". Dafür mussten sie die Jury und die Zuschauer von ihrem Können überzeugen und beim Walzer, Samba, Cha-Cha-Cha und Co. alles geben.

Wie bereits in den letzten Staffeln auch, führen Victoria Swarovski und Daniel Hartwich erneut durch die Live-Shows und fiebern Woche für Woche mit den Stars mit. In der Jury sitzen wie gewohnt Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez. Hier im Artikel bekommen Sie alle Infos zu "Let’s Dance" 2021 - vom Start-Termin, über Sendetermine bis hin zu weiterführenden Links.

"Let’s Dance" 2021: Start der Tanz-Show auf RTL

Der Start-Termin der Tanz-Show war der 26. Februar 2021 um 20.15 Uhr bei RTL. In zwölf anschließenden Shows kämpfen die anfangs 14 Kandidaten und Kandidatinnen um den "Let’s Dance"-Pokal.

Sendetermine und Sendezeit von "Let’s Dance" 2021

Die Folgen werden jeden Freitag um 20.15 Uhr gezeigt. Der Kampf um den "Let’s Dance"-Titel startete mit der großen Kennenlernshow, bei der die 14 prominenten Kandidaten erfuhren, mit welchem Profitänzer sie in den folgenden Wochen das Tanzparkett unsicher machen werden.

Woche für Woche werden die Stars dann neue Choreographien zum Besten geben. Hier eine Übersicht über alle Sendetermine und die Sendezeiten:

Folgen Datum Uhrzeit Sender 1: Kennenlernshow 26. Februar 20.15 Uhr RTL 2: Live-Show 1 05. März 20.15 Uhr RTL 3: Live-Show 2 12. März 20.15 Uhr RTL 4: Live-Show 3 19. März 20.15 Uhr RTL 5: Live-Show 4 26. März 20.15 Uhr RTL Das große Tanz-Alphabet 02. April 20.15 Uhr RTL 7: Live-Show 5 09. April 20.15 Uh9r RTL 8: Live-Show 6 16. April 20.15 Uhr RTL 9: Live-Show 7 23. April 20.15 Uhr RTL 10: Live-Show 8 30. April 20.15 Uhr RTL 11: Live-Show 9 07. Mai 20.15 Uhr RTL 12: Live-Show 10 14. Mai 20.15 Uhr RTL 13: Live-Show 11 21. Mai 20.15 Uhr RTL 14: Finale 28. Mai 20.15 Uhr RTL

Die Jury

Auch dieses Jahr tanzen die Prominenten wieder um den Titel "Dancing Star 2021". Dafür müssen sie versuchen, die kritische Jury, bestehend aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez, von ihrem Können zu überzeugen.

Übertragung in TV und Stream

Die insgesamt 13 Folgen von "Let's Dance" 2021 laufen immer freitags um 20.15 Uhr bei RTL. Außerdem laufen die Folgen danach auch noch bei TVNOW als Wiederholung. Hier alle Informationen zur Übertragung: Let's Dance 2021: Übertragung im TV und Stream.

