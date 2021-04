Let’s Dance 2021, heute Folge 9, Live-Show 7: Die Tänze der Kandidaten

"Let’s Dance" 2021 geht heute mit Folge 9, Live-Show 7 weiter. Alles Wichtige über Tänze und Kandidaten erfahren Sie hier in unserer Vorschau.

Heute steht mit Folge 9 bereits die 7. Live-Show von "Let’s Dance" 2021 an. Diese Woche steht ganz im Zeichen der Liebe: In der "Love Week" tanzen die Kandidaten vornehmlich zu bekannten Liebesliedern. Außerdem stehen heute die Team-Tänze an, bei denen die Teammitglieder durch die altbekannten Juroren Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez unterstützt werden. Alles zur heutigen Ausgabe des Tanz-Wettbewerbs erfahren Sie hier in unserer Vorschau zu "Let’s Dance".

"Let’s Dance" heute: Tänze der Kandidaten in Folge 9, Live-Show 7

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 9 von "Let’s Dance" läuft am Freitag, 23.4.21, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Tänze der Kandidaten

Insgesamt kämpfen noch acht Paare um den Titel "Dancing-Star" 2021. Das sind die Einzeltänze der heutigen Sendung:

Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov mit der Salsa zu "Señor Mentira" von Daniela Darcourt

und mit der Salsa zu "Señor Mentira" von Daniela Darcourt Valentina Pahde und Valentin Lusin mit dem Wiener Walzer zu "What If I" zu Meghan Trainor

und mit dem Wiener Walzer zu "What If I" zu Rúrik Gíslason und Renata Lusin mit dem Cha Cha Cha zu "Amor" von Ricky Martin

und mit dem Cha Cha Cha zu "Amor" von Auma Obama und Andrzej Cibis mit dem Samba zu "Cheche" von Zuchu, Diamond Platnumz

und mit dem Samba zu "Cheche" von Zuchu, Diamond Platnumz Simon Zachenhuber und Patricija Belousova mit der Salsa zu "Amame" von Loco Escrito

Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov mit dem Samba zu "Te Quiero Baby" von Pitbull, Chesca, Frankie Valli

Jan Hofer und Christina Luft mit dem Langsamen Walzer zu "Three Times A Lady" von Commodores

mit dem Langsamen Walzer zu "Three Times A Lady" von Commodores Lola Weippert und Christian Polanc mit dem Rumba zu "Some Say" zu Nea

Zudem werden die verbliebenen Kandidaten von "Let’s Dance" heute in drei Teams antreten. Unterstützt werden die jeweiligen Teams von einem der Juroren. Das sind die Team-Tänze heute in Folge 9:

Team Motsi: Freestyle zu "Faith" von Ariana Grande, Stevie Wonder oder "El Tango De Roxanne" von Moulin Rouge.

Auma und Andrzej

und Andrzej Ilse und Evgeny

Jan und Christina

Team Joachim: Freestyle zu "Music" von John Miles.

Lola und Christian

und Valentina und Valentin

und Valentin Nicolas und Vadim

Team Jorge: Freestyle zu "Paxi Ni Ngongo" von Bonga, "Que Palo Es Ese" von Los Van Van und "Girl Like Me (twocolors Remix)" von Shakira, Twocolors.

Rúrik und Renata

und Renata Simon und Patricija

" Let’s Dance " 2021: Alle Infos zu Staffel 14

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Diese Promis tanzen mit: Let’s Dance - Kandidaten 2021: Wer is raus? Alle Teilnehmer.

Profitänzer

Diese Profis helfen den Kandidaten: Let’s Dance 2021: Profitänzer und Profitänzerinnen.

Jury

Hier stellen wir die Juroren vor: Let's Dance: Jury 2021 - Das sind die Juroren in Staffel 14.

Übertragung und Wiederholung

Hier gibt es die Infos: Let's Dance: Übertragung im TV und Stream - ganze Folgen als Wiederholung.

Nächste Folge

Das sind zu Let’s Dance 2021 Sendetermine und Sendezeit.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.