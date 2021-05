Das sind die Tänze im Finale von Let’s Dance 2021

"Let’s Dance" flimmert heute mit dem Finale ein letztes Mal für 2021 über die Bildschirme. Hier erfahren Sie, was Sie erwartet.

Heute steht bereits das Finale von "Let’s Dance" 2021 an. Noch einmal haben die drei Finalisten Rúrik Gíslason, Valentina Pahde und Nicolas Puschmann die Chance, den Rhythmus in ihrem Blut unter Beweis zu stellen, um letztlich mit dem Titel "Dancing Star" 2021 vom Parkett zu gehen. Bewertet werden die Kandidaten wie gewohnt von der altbekannten Fachjury, bestehend aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez.

Mit welchen Tänzen und Songs treten die verbliebenen Teilnehmer in der letzten Runde des Tanzwettbewerbs an? Das verraten wir Ihnen schon jetzt in unserer Vorschau.

"Let’s Dance" heute: Tänze der Kandidaten in Folge 14

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 14 von "Let’s Dance" läuft am Freitag, 28.5.21, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Tänze der Kandidaten

Die Kandidaten treten heute in drei verschiedenen Kategorien an, um den begehrten Pokal mit nach Hause nehmen zu können: Dem Jurytanz, ihrem persönlichen Lieblingstanz aus der Staffel sowie einem Freestyle. Das sind die Tänze und Songs im Finale:

Valentina Pahde und Valentin Lusin mit

der Rumba zu "No Se Por Que Te Quiero" von Ana Belén und Antonio Banderas

Que Te Quiero" von und dem Wiener Walzer zu "What If I" von Meghan Trainor aus Show 7

aus Show 7 dem Freestyle zu "Wanna Be Loved By You", "Dimaonds Are A Girls Best Friend" und "My Heart Belongs To Daddy" von Marilyn Monroe

Rúrik Gíslason und Renata Lusin mit

dem Tango zu " Let's Dance " von David Bowie

" von dem Jive zu "Don't Worry, Be Happy" von Bobby McFerrin aus Show 3

aus Show 3 dem Freestyle zu "As The Hammer Falls", " The Dark World Theme" und "Can You See Jane?" von Brian Tyler sowie zu "Immigrant Song" von Led Zeppelin

Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov mit

dem Tango zu "Neruda" von Rupa und The April Fishes

April Fishes dem Charleston zu "Du hast den Farbfilm vergessen" von Nina Hagen aus Show 5

aus Show 5 dem Freestyle zu "Sweet Transvestite" von Tim Curry , "Touch A Touch A Touch A Touch Me" von Susan Sarandon und "Time Warp" von Richard O'Brien

Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit den bereits ausgeschiedenen Kandidaten. Auch Sie bekommen noch einmal die Chance, ihren Lieblingstanz aus der Staffel zu präsentieren. Diese Tänze werden heute Abend außerdem zu sehen sein:

Kim Riekenberg und Evgeny Vinokurov mit dem Langsamen Walzer zu "I'm Kissing You" von Des'ree

und mit dem Langsamen Walzer zu "I'm Kissing You" von Des'ree Lola Weippert und Christian Polanc mit dem Charleston zu "Bom Bom" von Sam and the Whomp

mit dem Charleston zu "Bom Bom" von Sam and the Whomp Kai Ebel und Kathrin Menzinger mit dem Cha Cha Cha zu "Sexbomb" von Tom Jones

mit dem Cha Cha Cha zu "Sexbomb" von Senna Gammour und Robert Beitsch mit dem Tango zu "Shut Up" von Black Eyed Peas

und Robert Beitsch mit dem Tango zu "Shut Up" von Erol Sander und Marta Arndt mit dem Tango zu "Vier Jahreszeiten: Winter" von Antonio Vivaldi

und mit dem Tango zu "Vier Jahreszeiten: Winter" von Mickie Krause und Malika Dzumaev mit der Salsa zu "Tequila" von The Champs

und Malika Dzumaev mit der Salsa zu "Tequila" von Champs Jan Hofer und Christina Luft mit dem Slowfox zu "Summer Wind" von Frank Sinatra

und mit dem Slowfox zu "Summer Wind" von Auma Obama und Andrzej Cibis mit der Salsa zu "Quimbara" von Celia Cruz

und mit der Salsa zu "Quimbara" von Celia Cruz Vanessa Neigert und Alexandru Ionel mit der Salsa zu "Tres Deseos" von Gloria Estefan

mit der Salsa zu "Tres Deseos" von Gloria Estefan Simon Zachenhuber und Patricija Belousova mit dem Paso Doble zu "Uccen" von Taalbi Brothers

" Let’s Dance " 2021: Alle Infos zu Staffel 14

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Diese Promis tanzen mit: Let’s Dance - Kandidaten 2021: Wer is raus? Alle Teilnehmer.

Profitänzer

Diese Profis helfen den Kandidaten: Let’s Dance 2021: Profitänzer und Profitänzerinnen.

Jury

Hier stellen wir die Juroren vor: Let's Dance: Jury 2021 - Das sind die Juroren in Staffel 14.

Übertragung und Wiederholung

Hier gibt es die Infos: Let's Dance: Übertragung im TV und Stream - ganze Folgen als Wiederholung.

Nächste Folge

Das sind zu Let’s Dance 2021 Sendetermine und Sendezeit.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.