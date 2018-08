vor 35 Min.

"Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse hat Tochter zur Welt gebracht Panorama

Motsi Mabuse hat am Montag eine Tochter zur Welt gebracht. Es ist das erste Kind für die 37-Jährige Tänzerin und "Let's Dance"-Jurorin.

"Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (37) hat eine kleine Tochter bekommen. Die Geburt sei am Montag gewesen, Mutter und Kind seien wohlauf, sagte ihre Sprecherin Belgin Üngör am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Motsi Mabuse und ihr Mann, der Profi-Tänzer Evgenij Voznyuk, freuten sich riesig. Es ist das erste Kind für die deutsch-südafrikanische Tänzerin.

Im März hatte Motsi Mabuse die Schwangerschaft bestätigt. "Ja, es stimmt. Wir bekommen in diesem Sommer ein Baby! Unser größter Wunsch ist wahr geworden", schrieb sie auf Instagram neben einem Foto mit Babybauch. Auch in der "Let's Dance"-Show auf RTL war die Nachricht ein Thema gewesen: In der zweiten Live-Show der diejährigen Staffel verkündete Motsi Mabuse ihr Babyglück.

In ihrem engen, goldenen Kleid war der kleine Babybauch auch nicht mehr zu übersehen. Sie und ihr Mann wollten die Schwangerschaft so lange wie möglich für sich behalten, wie sie auf Instagram verkündete.

Motsi Mabuse war bei "Let's Dance" erst Profitänzerin

Die RTL-Tanzshow-Jurorin kam mit 18 Jahren nach Deutschland. Inzwischen besitzt die Choreografin und Profitänzerin auch die deutsche Staatsbürgerschaft und lebt in Frankfurt. Im nahegelegenen Eschborn leitet sie gemeinsam mit Evgenij Voznyuk auch ihre eigene Tanzschule.

In der zweiten und dritten Staffel von "Let's Dance" tanzte Mabuse noch als Profitänzerin mit Guildo Horn und Rolf Schneider. Seit 2011 sitzt die Tänzerin gemeinsam mit Joachim Llambi und Jorge Gonzales in der Jury der Tanzshow. Daneben war sie 2011 ebenfalls Jurorin bei "Das Supertalent" und auch in anderen TV-Shows hatte Mabuse Fernsehauftritte.

Für die Vox-Sendung "Promi Shopping Queen" mit Star-Designer Guido Maria Kretschmer beispielsweise war Motsi Mabuse gemeinsam mit ihrer Schwester Otlile Mabuse aus Südafrika zum Shoppen in der Frankfurter Innenstadt. Ihre jüngere Schwester ist ebenfalls Tänzerin. (dpa)

