Let’s Dance - Kandidaten 2021: Wer ist am 19.3.21 raus? Alle Promi-Teilnehmer im Überblick

"Let’s Dance" 2021 läuft mit Staffel 14 bei RTL. In unserem Überblick stellen wir Ihnen die prominenten Teilnehmer der Show vor.

Von David Reitschuster

"Let’s Dance" ist aktuell mit Staffel 14 und neuen prominenten Kandidaten wieder im TV zu sehen. In jeder Sendung müssen die Teilnehmer und ihre professionellen Tanzpartner mit einer ausgefallenen Choreografie punkten.

Schwächeln dürfen die Promis bei keinem ihrer Tänze, denn am Ende jeder Folge muss ein Paar die Show verlassen. Die Entscheidung darüber treffen die Zuschauer sowie die dreiköpfige Fach-Jury bestehend aus Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi. Nach dem Finale steht schließlich fest, wer sich als Gewinner der Sendung "Dancing Star 2021" nennen darf und den " Let's Dance"-Pokal überreicht bekommt.

Insgesamt gehen in diesem Jahr 14 verschiedene Prominente ganz unterschiedlichen Bekanntheitsgrades bei "Let's Dance" 2021 ins Rennen. Von Sängern, Sportlern und Schauspielern bis hin zu Moderatoren, Influencern und anderen TV-Bekanntheiten ist alles mit dabei. In unserem Überblick stellen wir Ihnen alle Teilnehmer der diesjährigen Staffel vor, die am 26. Februar startete.

"Let’s Dance" 2021, Kandidaten: Wer ist raus?

Vanessa Neigert

Vanessa Neigert ist eine Schlagersängerin, die durch ihre Teilnahme an der sechsten Staffel von " Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2009 bekannt wurde. Danach war sie unter anderem im "ZDF-Fernsehgarten" zu sehen.

Hier lesen Sie mehr: Vanessa Neigert im Porträt.

Bild: TVNOW / Werbefotografie Weiss gmbH

Kim Riekenberg

Kim Riekenberg ist ein deutsches, international erfolgreiches Model. Die 26-Jährige wurde im Alter von 16 Jahren in einem Restaurant in Hamburg entdeckt und war unter anderem schon auf dem Cover der Sports Illustrated zu sehen. Das Model hat bereits Tanzerfahrung, denn sie hat acht Jahre lang Ballett getanzt.

Hier lesen Sie mehr: Kim Riekenberg im Porträt.

Kim Riekenberg Bild: TVNOW / Oliver Rudolf

Senna Gammour

Die Sängerin, Entertainerin und Influencerin Senna Gammour war Mitglied der Girlgroup "Monrose" und tritt auch heute noch als Sängerin unter dem Namen "Sista Senna" auf. Die 41-Jährige hat großen Respekt vor der Herausforderung, freut sich aber dennoch riesig auf das Abenteuer "Let's Dance" 2021.

Hier lesen Sie mehr: Senna Gammour im Porträt.

Senna Gammour Bild: TVNOW / Dhana Sabira

"Let’s Dance": Kandidaten 2021 - alle Promi-Teilnehmer

Jan Hofer

Über 35 Jahre lang war Jan Hofer als Sprecher der ARD-Hauptnachrichten im Fernsehen zu sehen, bevor er sich Ende letzten Jahres von der "Tagesschau" verabschiedete. Ruhig lässt es Hofer deswegen dennoch nicht angehen und wird nun bei "Let's Dance" 2021 zeigen, wie gut er tanzen kann.

Hier lesen Sie mehr: Jan Hofer im Porträt.

Jan Hofer Bild: TVNOW / Paul Schirnhofer

Nicolas Puschmann

Der 29-jährige Nicolas Puschmann wurde als Prince in der schwule Dating-Show "Prince Charming" bekannt, an dessen erster Staffel er teilnahm. Bei "Let's Dance" 2021 wird der gebürtige Hamburger als erster Mann in der Geschichte der Sendung mit einem männlichen Profi tanzen.

Hier lesen Sie mehr: Nicolas Puschmann im Porträt.

Nicolas Puschmann Bild: TVNOW / PTO MEDIA Mirko Plengemeyer

Auma Obama

Die 60-jährige Auma Obama ist die ältere Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama und studierte Germanisten. Des Weiteren ist die leidenschaftliche Tänzerin auch als Journalistin, Key-Note-Speakerin und Autorin tätig.

Hier lesen Sie mehr: Auma Obama im Porträt.

Auma Obama Bild: TVNOW / Emmanuel Jambo

Kai Ebel

Der 56-Jährige, der immer wieder auch mit seinen extravaganten Outfits heraussticht, berichtete in seiner Karriere als Redakteur und Sportreporter mehr als 450 Mal live von der Rennstrecke über die Formel 1. Nun wagt er sich vom Asphalt aufs Tanzparkett.

Hier lesen Sie mehr: Kai Ebel im Porträt.

Kai Ebel Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius

Valentina Pahde

Die 26-jährige Schauspielerin schlüpfte bereits in die unterschiedlichsten Rollen und ist vor allem durch ihr Mitwirken in der Fernsehserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt. Bei "Let's Dance" 2021 möchte Valentina Pahde zu 100 Prozent sie selbst sein und die Zuschauer so von sich überzeugen.

Hier lesen Sie mehr: Valentina Pahde im Porträt.

Valentina Pahde Bild: TVNOW / Bernd Jaworek

Mickie Krause

Der 50-jährige Entertainer und Schlagersänger Mickie Krause wurde mit dem Lied "Zehn nackte Friseusen" berühmt und tritt vor allem am Ballermann in Mallorca auf. Mit seiner Teilnahme bei "Let's Dance" 2021 reiht er sich laut eigener Aussage in die Riege untalentierter Promis vor ihm ein.

Hier lesen Sie mehr: Mickie Krause im Porträt.

Mickie Krause Bild: TVNOW / Moritz Künster

Erol Sander

Erol Sander ist ein deutscher Schauspieler, der in Filmen wie "Für immer verloren" mit Veronica Ferres oder "Alexander" mit Angelina Jolie zu sehen war. Außerdem spielte Sander in der ARD-Krimiserie "Mordkommission Istanbul" die Hauptrolle des Kommissars Mehmet Özakın. Der 52-Jährige sieht seine Teilnahme bei "Let's Dance" 2021 als Bereicherung an und freut sich darauf, professionell tanzen zu lernen.

Hier lesen Sie mehr: Erol Sander im Porträt.

Erol Sander Bild: TVNOW / Peter Weissböck

Lola Weippert

Die 26-jährige Lola Weippert arbeitet als Moderatorin im Radio und Fernsehen. Daneben ist sie als Influencerin tätig und hat mehr als 300.000 Abonnenten auf ihrem Instagram-Kanal. Bei "Let's Dance" 2021 ist sie mit dabei, weil sie es nach eigenen Angaben liebe, ihren eigenen Körper an seine Grenzen zu bringen.

Hier lesen Sie mehr: Lola Weippert im Porträt.

Lola Wippert Bild: TVNOW / Privat

Rúrik Gíslason

Rúrik Gíslason ist ein ehemaliger isländischer Fußballspieler. Der 32-Jährige war unter anderem Teil des isländischen Kaders bei der Weltmeisterschaft im Jahr 2018. Das Tanzen ist etwas völlig Neues für ihn und stellt somit eine große Herausforderung dar, welcher er jedoch offen gegenübersteht.

Hier lesen Sie mehr: Rúrik Gíslason im Porträt.

Rùrik Gislason Bild: TVNOW / Moritz Maibaum / Topas International Group

Ilse DeLange

Ilse DeLange ist eine niederländische Sängerin, welche deutsche TV-Zuschauer vor allem durch ihre Teilnahme an "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" im Jahr 2020 kennen. Die 43-Jährige freue sich, in eine für sie neue Welt einzutauchen und von den Profis tanzen zu lernen, wie Sie RTL sagte.

Hier lesen Sie mehr: Ilse DeLange im Porträt.

Ilse DeLange Bild: TVNOW / Paul Bellaart

Simon Zachenhuber

Simon Zachenhuber ist ein Profiboxer im Mittelgewicht. Bisher gewann Zachenhuber jeden seiner elf Kämpfe, sechs davon mit einem K.O.-Sieg. Nun möchte der 22-Jährige sich auch bei "Let's Dance" 2021 den Sieg holen und mit seiner Tanzpartnerin die Konkurrenz schwindlig tanzen.

Hier lesen Sie mehr: Simon Zachenhuber im Porträt.

Simon Zachenhuber Bild: TVNOW / Humm Photography

