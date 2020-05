vor 16 Min.

"Let’s Dance" am 8.5.20: Artistin Lili Paul-Roncalli im Porträt

"Let' Dance " 2020: Seit dem 21. Februar tummeln sich wieder zahlreiche Promis auf dem Parkett. Lili Paul-Roncalli ist in der neuen Staffel auch dabei. Wir stellen Ihnen die Artistin im Porträt näher vor.

Hier bekommen Sie alle Infos zu Let’s Dance 2020 - rund um Sendetermine, Kandidaten, Jury und Übertragung.

" Let's Dance" ist immer am Freitag ab 20.15 Uhr auf RTL zu sehen. In diesem Porträt stellen wir Ihnen Lili Paul-Roncalli vor. Die Artistin gehört zur illustren Schar prominenter Teilnehmer bei "Let's Dance" 2020.

Lili Paul-Roncalli wurde am 4. Mai 1998 in München geboren. Sie ist die jüngste Tochter des wohl bekanntesten Circus-Chefs Deutschlands: Bernhard Paul vom Circus-Theater Roncalli. Jetzt heißt es für sie: "Let's-Dance-Manege frei!"

"Let's Dance" 2020: Lili Paul-Roncalli ist in der Manege zu Haus

Als Tochter einer Artistin und eines Circus-Direktors kam die 21-jährige Lili Paul-Roncalli mit einem ausgeprägten Show-Gen zur Welt. Sie entschied schon im Alter von sechs Jahren, sich auf ihr Talent in der Manege zu konzentrieren. Neben ihrem täglichen harten Training und dem bunten Leben in der Circuswelt absolvierte die junge Artistin mit Hilfe einer Privatlehrerin ihre Schulausbildung. Ihren Realschulabschluss beendete sie mit der stolzen Note 1,6. Für ihr Abitur per Fernstudium fehlen nur noch die Abschlussprüfungen. Im Herbst 2019 machte Lili Paul-Roncalli einen mehrwöchigen Sprach- und Businesskurs in New York.

Lili Paul-Roncalli: "Let's Dance" ist 2020 nur ein Teil ihrer Show-Aktivitäten

Wenn sie nicht - wie ab dem 21. Februar 2020 - stark mit Tanzen beschäftigt ist, befindet sich Lili Paul-Roncalli kontinuierlich mit dem Circus auf Europa-Tournee. Im Jahr 2013 trat sie gemeinsam mit ihren beiden Geschwistern Vivian (30) und Adrian (28) im Bühnenprogramm "Time ist Honey" als Rollschuh-Akrobatin auf. Ihr wahres Talent aber liegt in ihrer außergewöhnlichen Beweglichkeit, die Lili seit 2014 in verschiedenen Roncalli-Produktionen (Circus und Varieté) in einer eigenen Kontorsions-Performance darbietet. Sie ist also eine echte Schlangenfrau. Ob ihr diese extreme Biegsamkeit auf dem Parkett entgegenkommt? (AZ)

Mehr zum Thema: Hier stellen wir die weiteren Kandidaten von Let’s Dance 2020 vor.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen