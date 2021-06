"Let the music play": Alle Infos zur neuen Musik-Show mit Amiaz Habtu

"Let the music play - Das Hit Quiz": So lautet der Titel der Musikshow mit Amiaz Habtu, die im August bei Sat.1 zu sehen ist. Hier bekommen Sie alle Infos rund um Start, Sendetermine und Übertragung.

Beim Sender Sat.1 startet Anfang August die neue Musikshow "Let the music play - Das Hit Quiz" im Vorabendprogramm. Die Show basiert auf dem Konzept des amerikanischen Formats "Name That Tune" und war in Deutschland von 1999 bis 2001 bereits unter dem Titel "Hast Du Töne?" zu sehen. Produziert wird "Let the music play" von dem Produktionsunternehmen Banijay Productions Germany.

Amiaz Habtu moderiert die Sendung. Vorab äußerte er sich bereits so zu der neuen Show: "Bei 'Let the music play' kann zwar nur eine Person bis zu 10.000 Euro mit nach Hause nehmen, aber durch diese Musik-Quiz-Show gewinnen eigentlich immer alle. In jeder Sendung bekommen wir live gespielte Hits und längst vergessene Classics auf die Ohren, mit denen man persönliche Erinnerungen verbindet und die Emotion pur auslösen. Und das feiere ich so sehr, dass ich einfach bei jedem Song mittanze."

Alles Wissenswerte rund um die Sendetermine, die Sendezeit und die Übertragung im TV und Stream sowie alle weiteren wichtigen Infos zu der neuen Show "Let the music play" lesen Sie hier in diesem Artikel.

Start-Termin: Ab wann ist "Let the music play" im TV zu sehen?

Die Musikshow "Let the music play" mit Amiaz Habtu ist ab Montag, 9. August 2021, um 19.00 Uhr im Fernsehen bei Sat.1 zu sehen.

Sendetermine und Sendezeit von "Let the music play"

"Let the music play" kommt immer von Montag bis Freitag um 19 Uhr beim Sender Sat.1. Die Show läuft damit direkt am Anschluss an das "Buchstaben Battle" mit Ruth Moschner, welches um 18 Uhr ausgestrahlt wird.

Übertragung von "Let the music play" im TV und Live-Stream

Neben der Übertragung im TV können Sie die einzelnen Folgen von "Let the music play" auch kostenlos im Live-Stream beim Streamingdienst Joyn anschauen.

Sie haben eine Folge von "Let the music play" verpasst oder zum üblichen Ausstrahlungstermin im Fernsehen keine Zeit? Kein Problem. Denn ganze Ausgaben der Show lassen sich bei Joyn auch kostenlos als Wiederholung schauen. Um diese abzurufen, ist lediglich eine Registrierung bei dem Dienst erforderlich.

Wenn sie die neue Musikshow "Let the music play" bei Joyn ohne Werbeunterbrechung sehen möchten, brauchen Sie dafür ein JoynPLUS-Konto. Die Kosten für eine Mitgliedschaft belaufen sich auf 6,99 Euro im Monat. Im Angebot enthalten ist eine breite Auswahl an verschiedenen internationalen Filmen, Serien und Dokumentationen. Neukunden haben die Möglichkeit den Dienst 30 Tage lang kostenlos zu testen.

Das Konzept von "Let the music play"

Das Konzept von "Let the music play - Das Hit Quiz" ist denkbar einfach. In jeder Ausgabe müssen sich drei Kandidaten in jeweils fünf Spiel-Runden beweisen und die Titel verschiedener Songs, die von einer Live-Band im Studio gespielt werden, erraten. Wer es schafft, die meisten Punkte zu erspielen, der zieht ins Finale ein und hat die Chance, bis zu 10.000 Euro zu gewinnen.

Moderator Amiaz Habtu im Porträt

Ermias "Amiaz" Habtu wurde am 13. August 1977 in Asmara, Eritrea geboren. 1978 musste die Familie aus politischen Gründen aus Äthiopien fliehen und fand schließlich in Köln ein neues Zuhause. Dort studierte Habtu Betriebswirtschaftslehre und schloss sein Studium als Diplom-Kaufmann ab.

Erste TV-Erfahrung sammelte Habtu zwischen 2004 und 2005 beim Sender NBC Europe. Danach folgten weitere Moderationsjobs, unter anderem bei ZDFneo. Seine erste eigene Sendung, mit der er einem größeren Publikum bekannt wurde, war das Straßenquiz "Wer weiß es, wer weiß es nicht?". Seit 2014 moderiert der 44-Jährige die Gründershow "Die Höhle der Löwen" und ist außerdem eines der Gesichter des Vox-Magazins "Prominent!".