15.03.2019

"Let's Dance" 2019: Die Tanzpaare stehen fest

"Let's Dance" 2019: In der ersten Folge am 15. März haben die Kandidaten endlich erfahren, mit wem sie sich durch die 12. Staffel tanzen. Alle News finden Sie hier.

"Let's Dance" 2019 wird seit dem 15. März wieder bei RTL ausgestrahlt. Welche Promis sind in diesem Jahr dabei? Was erwartet die Zuschauer? Hier finden Sie alle Neuigkeiten rund um die Tanz-Show.

"Let's Dance" 2019: News zu Kandidaten und Folgen

16. März: Die Tanzpaare von "Let's Dance" 2019 stehen fest

In der großen Kennenlernshow haben die Kandidaten erfahren, wer ihr Promitanzpartner ist. Das sind die Paare der aktuellen Staffel:

Sabrina Mockenhaupt & Erich Klann (31)

Ulrike Frank & Robert Beitsch (27)

Ella Endlich & Valentin Lusin (31)

Barbara Becker & Massimo Sinató (38)

Nazan Eckes & Christian Polanc (40)

Evelyn Burdecki & Evgeny Vinokurov (28)

Kerstin Ott & Regina Luca (30)

Oliver Pocher & Christina Luft (28)

Benjamin Piwko & Isabel Edvardsson (36)

Pascal Hens & Ekaterina Leonova (31)

Lukas Rieger & Katja Kalugina (25)

Jan Hartmann & Renata Lusin (31)

Thomas Rath & Kathrin Menzinger (30)

Özcan Cosar & Marta Arndt (29)

Die Zuschauer haben Benjamin Piwko einen Freifahrtschein für die nächste Folge beschert: Er kann erstmal nicht rausfliegen. Mit der bekannten Profitänzerin Isabel Edvardsson gilt er schon als heimlicher Favorit.

15. Februar: Der Kampf um den besten Tanz hat wieder begonnen!

Es ist wieder soweit: Let's Dance geht in die nächste Runde. Die Jury und die Moderatoren mögen zwar allen Fans bereits vertraut sein, aber die Promi-Kandidaten müssen sich erst vorstellen. Dafür ist die Kennenlernshow auch gedacht. In der ersten Folge werden die Kandidaten sich in Gruppentänzen das erste Mal beweisen müssen, bevor sie einen Tanzpartner zugewiesen bekommen. Bei den männlichen Kandidaten und Kerstin Ott steht wahrscheinlich Tänzerin Ekaterina Leonova hoch im Kurs. Schließlich hat sie vorheriges Jahr mit Ingolf Lück die Trophäe gewonnen. Hier können Sie unseren ausführlichen Vorbericht lesen: "Let's Dance" 2019, Folge 1: Die große Kennenlernshow

14. Februar: Die Promis starten mit Gruppentänzen

Die 14 Promis erfahren in "Let´s Dance - Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow" am 15. März, mit wem sie die nächsten Wochen tanzen werden. Zuvor müssen die Kandidaten ihren ersten Tanz in Gruppen absolvieren. Danach haben sie die Chance, in die Fußstapfen von dem amtierenden "Dancing Star" Ingolf Lück zu treten. Er gewann 2018 die Show gemeinsam mit Ekaterina Leonova.

12. Februar: Alle 14 Kandidaten sind veröffentlicht

Mittlerweile stehen alle 14 Kandidaten der kommenden Staffel "Let´s Dance" 2019 fest. Es treten demnach Barbara Becker, Nazan Eckes, Ella Endlich, Ulrike Frank, Kerstin Ott, Lukas Rieger, Thomas Rath, Sabrina Mockenhaupt, Jan Hartmann, Benjamin Piwko, Oliver Pocher, Evelyn Burdecki, Özcan Cosar sowie Pascal Hens im Tanzduell gegeneinander an.

6. Februar: Kerstin Ott und weitere Promis bekanntgegeben

Nachdem mit Barbara Becker und Nazan Eckes die ersten weiblichen Promis für die neue "Let's Dance"-Staffel ab dem 15. März bekannt gegeben wurden, reiht sich mit GZSZ-Schauspielerin Ulrike Frank die nächste Powerfrau in der Tanzriege ein.

Außerdem mit dabei: Sängerin Kerstin Ott, die mit "Die immer lacht" die Charts stürmte und Sängerin Ella Endlich. Mit Popsänger Lukas Rieger und Modedesigner Thomas Rath sind nun auch die ersten männlichen Kandidaten vorgestellt worden.

Da Kerstin Ott lesbisch ist, wird sie in der Sendung mit einer Frau tanzen. Das gab es in dem beliebten Fernsehformat noch nie.

5. Februar: Nazan Eckes kehrt als Kandidatin zurück

Nazan Eckes gehörte jahrelang zu Let's Dance: Die heute 42-Jährige moderierte die Sendung von 2006 bis 2010. Jetzt gibt sie ihr Comeback - allerdings nicht als Moderatorin, sondern als Kandidatin.

Sie schwärmt von "der schönsten Show im deutschen Fernsehen". Nazan Eckes geht aber auch davon aus, dass die Teilnahme herausfordernd wird. Das sei schließlich viel Arbeit über Wochen oder sogar Monate.

Erste Kandidatin bekannt: Barbara Becker tanzt mit

RTL hat nicht nur den Start-Termin von Let's Dance bekanntgegeben, sondern gleichzeitig auch die erste Kandidatin enthüllt: Designerin Barbara Becker will sich den Titel "Dancing Star" holen, der im vergangenen Jahr an Ingolf Lück gegangen war.

Die 52-jährige Ex-Frau von Boris Becker sagt über ihre Teilnahme an der Sendung: "Normalerweise denke ich zu viel und tanze zu wenig." Es sei eine Herausforderung für sie, das Tanzen jetzt von einem Profi zu lernen und dabei ihre Liebe zur Musik mit Technik und Disziplin zu verbinden.

Weitere Kandidaten von Let's Dance sind noch nicht bekannt. RTL will die Teilnehmer nach und nach enthüllen. 13 weitere Promis sollen noch dazukommen, von denen dann in der Sendung nach jeder Folge einer die Show verlassen muss - bis am Ende der Sieger gekürt wird.

4. Februar 2019: Let's Dance startet am 15. März 2019

Bei Let's Dance 2019 werden wieder Prominente zusammen mit einem Profi-Tanzpartner um den Titel "Dancing Star" kämpfen. Am Konzept ändert sich dabei nichts. Mit Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González kehrt auch die bekannte Jury zurück. Die Moderation übernehmen einmal mehr Daniel Hartwich und Victoria Swarovski.

Jetzt ist auch klar, wann die Promis wieder ihre Tanzkünste unter Beweis stellen müssen: Wie RTL mitgeteilt hat, beginnt die neue Staffel am 15. März.

In diesem Blog berichten wir über die aktuellen News zur Sendung. Hier finden Sie aktuelle Informationen zu den Kandidaten, bekommen aber auch Vorschauen auf die einzelnen Folgen von Let's Dance. (AZ)

