"Let's Dance" 2019: Diese Tänze werden heute im Halbfinale gezeigt

Diese vier Paare sind im "Let's Dance"-Halbfinale am 07.06.2019 wieder dabei. Alle Infos zu "Let´s Dance" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/lets-dance.html

Heute steht das Halbfinale bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance" 2019 an. Welche Promis welchen Tanz zeigen und was sonst geboten ist, lesen Sie in unserer Vorschau.

Im Halbfinale von "Let's Dance" 2019 auf RTL müssen Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson, Nazan Eckes und Christian Polanc, Ella Endlich und Valentin Lusin sowie Pascal Hens und Ekaterina Leonova ihr Bestes geben, um es ins große Finale zu schaffen.

Dieses Mal stehen nicht nur zwei neue Tänze auf dem Programm, sondern auch der "Impro Dance Extreme" auf der Tanzkarte. Welche Tänze das sind, werden erst in der Live-Show bekanntgegeben. Die Tanzpaare erfahren erst in der Show, welcher Tanzstil zu welcher Musik gefragt ist und haben nur drei Minuten Zeit, sich umzuziehen und eine Choreographie zu improvisieren.

Vier Paare kämpfen heute um den Einzug ins Finale von "Let's Dance" 2019

Benjamin Piwko kann es immer noch nicht glauben, dass er es zusammen mit seiner Tanzpartnerin Isabel Edvardsson ins Halbfinale der Tanzshow geschafft hat. Auf Instagram schreibt er: "Halbfinale??? Kneift mich - ich hätte nie geglaubt, dass ich so lange mit Isabel für Euch tanzen darf und so viele unglaubliche Momente erleben würde. Danke für Eure Unterstützung."

Auch Nazan Eckes meldet sich vor dem Halbfinale auf Instagram zu Wort. Erschöpft schaut sie in die Kamera. Dazu schreibt sie: "Ein laaaaaaaaaanger Probentag ist zu Ende. Morgen geht es um den Einzug ins Finale. Ein Spaziergang wird das nicht. Aber eines versprechen wir euch: Wir geben alles."

"Let's Dance" 2019: Das sind die Einzeltänze und Songs im Halbfinale

Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson tanzen Slowfox zu "Smells Like Teen Spirit" von Nirvana und Contemporary zu "Musik Nur Wenn Sie Laut Ist" von Herbert Grönemeyer.

tanzen Slowfox zu "Smells Like Teen Spirit" von Nirvana und Contemporary zu "Musik Nur Wenn Sie Laut Ist" von Herbert Grönemeyer. Ella Endlich und Valentin Lusin tanzen Cha Cha Cha zu "Body" von Loud Luxury und Paso Doble zu "Explosive" von Bond.

tanzen Cha Cha Cha zu "Body" von Loud Luxury und Paso Doble zu "Explosive" von Bond. Nazan Eckes und Christian Polanc tanzen Jive zu "Follow Me" von The Baseballs (Cover) und Paso Doble zu "Malaguena".

tanzen Jive zu "Follow Me" von The Baseballs (Cover) und Paso Doble zu "Malaguena". Pascal Hens und Ekaterina Leonova tanzen Samba zu "Con Calma" von Daddy Yankee und Paso Doble zu "Another Brick In The Wall" von Pink Floyd.

Vor dem Finale steht das Halbfinale bei "Let's Dance" 2019 an

Wer schafft es ins große Finale am Freitag, 14. Juni 2019, 20.15 Uhr? Das entscheiden wieder die Juroren Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González zusammen mit den Zuschauern, die für ihre Lieblinge abstimmen können.

Das Halbfinale beginnt heute Abend, 7. Juni 2019, um 20.15 Uhr auf RTL. (AZ)

