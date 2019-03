08:00 Uhr

"Let's Dance" 2019, Folge 1: Die große Kennenlernshow

Wer tanzt mit wem? Diese Frage wird heute in der ersten Folge von "Let's Dance" 2019 in der Kennenlernshow geklärt. Hier die Vorschau zum "Let's Dance"-Auftakt.

Am heutigen Freitag ist soweit: Bei RTL wird wieder getanzt. 14 Prominente treffen in der großen Kennenlernshow in Folge 1 von "Let's Dance" 2019 auf 14 Profitänzer. Die tanzwütigen Kandidaten werden hierbei erfahren, mit welchem Tanzprofi sie in den nächsten Wochen schweißtreibende und nervenaufreibende Trainingsstunden absolvieren werden. Zum Start der 12. Staffel werden die Promi-Kandidaten zusammen in Gruppentänzen antreten. Außerdem werden "Dancing Star 2018" Ingolf Lück und Profitänzerin Ekaterina Leonova ihren Lieblingstanz performen: einen Tango zum Lied "Somebody Is Watching Me" von Rockwell. Bei den Moderatoren und der Jury bleibt alles beim Alten. Die Juroren sind Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi. Die Moderation von "Let's Dance" 2019 übernehmen Daniel Hartwich und Victoria Swarovski.

"Let's Dance" 2019: Wer tanzt mit wem in Folge 1?

Die Kandidaten müssen sich also zunächst in Gruppentänzen beweisen, bevor sie ihre Tanzpartner zugewiesen bekommen. Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30) wird mit Moderatorin Nazan Eckes (42) und Leichtathletin Sabrina Mockenhaupt (38) einen Cha Cha Cha zum Song "Can't Get You Out Of My Head" von Kylie Minogue tanzen. Designerin Barbara Becker (52), Sängerin Ella Endlich (34) und GZSZ-Schauspielerin Ulrike Frank (50) versuchen sich an einem Quickstep zum Lied "Gekommen Um Zu Bleiben", der Band Wir sind Helden. Sängerin Kerstin Ott (37) und Schauspieler Jan Hartmann (38) tanzen einen langsamen Walzer zu Yirumas "River Flows In You".

Schauspieler und Kampfkunst-Meister Benjamin Piwko (38) tanzt mit Profi-Handballer Pascal "Pommes" Hens (38) und Designer Thomas Rath (52) einen Wiener Walzer zum Song "It's A Man's Man's Man's World" von Seal. Und Comedian Oliver Pocher (41) wird mit Influencer und Social Media Star Lukas Rieger (19) sowie Comedian Özcan Cosar (37) einen Salsa zu "Danza Kuduro" von Lucenzo und Don Omar performen. Die Promi-Kandidaten, welche sich in der Kennenlernshow besonders anstrengen, sichern sich die "Wild Card" für die nächste Live-Show. Damit können sie in der nächsten Folge von "Let's Dance" 2019, am 22. März, nicht rausgewählt werden.

Isabel Edvardsson ist bei "Let's Dance" 2019 wieder mit dabei!

Aber natürlich müssen sich auch die Profitänzer mit einer Tanzeinlage vorstellen. Der Opening-Tanz ist ein Medley aus den Liedern "Happy" vom DJ-Kollektiv C2C und "This Joint Is Jumping" aus dem Musical "Ain't Misbehavin". In der neuen, zwölften Staffel von "Let's Dance" ist die beliebte, ehemalige Profi-Tänzerin Isabel Edvardsson wieder dabei. Neben ihr steht auch Tänzerin Ekaterina Leonova auf dem Parkett. Leonova hat im vergangenen Jahr mit Ingolf Lück die Trophäe gewonnen.

Wer mit wem bei "Let's Dance" 2019 tanzen darf und die Jury begeistern kann, sehen Sie heute Abend, 20.15 Uhr auf ProSieben.

