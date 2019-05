"Let's Dance" 2019, Folge 10: Stars müssen erstmals zu dritt aufs Parkett

Ausflugsboot gesunken

Kapitän nach Schiffsunglück auf der Donau verhaftet

Wer trägt Schuld an dem Schiffsunglück mit mindestens sieben Toten auf der Donau in Budapest? Die Ermittler haben den Kapitän des an dem Unfall beteiligten Flusskreuzfahrtschiffs verhaftet. Angehörige aus Südkorea bangen um die Menschen, die immer noch vermisst werden.