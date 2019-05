vor 20 Min.

"Let's Dance" 2019, Folge 7: Sabrina Mockenhaupt scheidet aus

Bei "Let's Dance" am 10.5.19 haben sich die Kandidaten in Folge 7 erstmals dem "Jury-Team-Tanz" gestellt.

In Folge 7 von "Let's Dance" traten die verbliebenen acht Paare erstmals in einem "Jury-Teamtanz" gegeneinander an. Für "Mocki" hieß es gestern Abschied nehmen.

In Folge 7 gab es eine Premiere bei "Let’s Dance": Neben ihren regulären Tänzen performten die Paare erstmals auch einen "Jury-Teamtanz". In drei Gruppen eingeteilt und mit einem Jury-Mentor an der Seite mussten sie eine Choreografie einstudieren. Die Mitjuroren konnten anschließend jeweils bis zu 10 Punkte für den Teamtanz vergeben.

Team Motsi, bestehend aus Ella Endlich und Pascal Hens plus Profis, tanzte Paso Doble und Rumba zu "Gangsters Paradise" - die Jurorin nebst Gatten Evgenij Voznyuk stand selbst mit auf der Tanzfläche. Auch Joachim Llambi ließ es sich nicht nehmen und tanzte gemeinsam mit Evelyn Burdecki, Sabrina Mockenhaupt, Oliver Pocher und deren Profitänzern zu "YMCA". Die Sieger: Team Motsi mit jeweils 10 Punkten von Joachim Llambi und Jorge Gonzalez.

"Let's Dance" 2019, Folge 7: Tränenreiches Tanz-Aus für Sabrina Mockenhaupt

Zum dritten Mal in Folge holten Ella Endlich und Valentin Lusin gestern volle Punktzahl von der Jury. Für Standing Ovations schon während ihrer Salsa sorgten einmal mehr auch Pascal Hens und Ekaterina Leonova. Das Ergebnis: 29 Punkte für den Profi-Handballer.

Ums Weiterkommen bangen mussten gestern Abend Barbara Becker mit Massimo Sinató und Evelyn Burdecki mit Evgeny Vinokuro: Beide Tanzpaare mussten zusammen mit Sabrina "Mocki" Mockenhaupt zittern. Mit 28 von 50 möglichen Punkten lag die Leichtathletin bereits auf dem letzten Platz in der Jurywertung und auch zusammen mit den Zuschauerstimmen hat es am Ende nicht gereicht. Für "Mocki" ein tränenreicher Weggang: "Mir fällt Abschied nehmen so schwer! Ich weine wegen Erich, bin ihm mega dankbar."

"Let's Dance" 2019: Das waren die Tänze und Teams in Folge 7

Team Joachim Llambi: Sabrina Mockenhaupt, Evelyn Burdecki und Oliver Pocher tanzten Cha Cha Cha und Rumba zu "Y.M.C.A." (Village People). 16 Punkte

Team Jorge González: Barbara Becker, Nazan Eckes und Benjamin Piwko tanzten Salsa und Cha Cha Cha zu "Quimbara" (Celia Cruz). 18 Punkte

Team Motsi Mabuse: Ella Endlich und Pascal Hens tanzten Paso Doble und Rumba zu "Gangsters Paradise" (Coolio). 20 Punkte

"Let´s Dance" 2019, Folge 7: Das waren die regulären Tänze

Neben dem "Jury-Team-Tanz" mussten die acht verbleibenden Paare, bestehend aus Promi und Profitänzer, jedoch wie gewohnt ihren regulären Tanz vor dem Publikum und der Jury darbieten. Das tanzten die Kandidaten in Folge 7:

Dschungelkönigin Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov tanzten Charleston zu "Bad Romance" (Lady Gaga). 19 Punkte

Moderatorin Nazan Eckes und Christian Polanc tanzten Slowfox zu "What A Difference A Day Makes" (Dinah Washington). 18 Punkte

Leichtathletin Sabrina Mockenhaupt und Erich Klann tanzten Paso Doble zu "Viva Espana". 12 Punkte

Designerin Barbara Becker und Massimo Sinato tanzten Samba zu "X" (Nicky Jam feat. J. Balvin). 17 Punkte

Sängerin Ella Endlich und Valentin Lusin tanzten Slowfox zu "Lieblingsmensch" (Namika). 30 Punkte

Schauspieler Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson tanzten Charleston zu "Those Magnificient Men In Their Flying Machines" (aus dem Film: "Those Magnificient Men In Their Flying Machines"). 16 Punkte

Profi-Handballer Pascal Hens und Ekaterina Leonova tanzten Salsa zu "Valio La Pena" (Marc Anthony). 29 Punkte

Comedian Oliver Pocher und Christina Luft tanzten Jive zu "You Never Can Tell" (Chuck Berry). 16 Punkte

Folge 8 von "Let's Dance" 2019 sehen Zuschauer nächste Woche am 17.05.19 um 20.15 Uhr auf RTL. (AZ)

