"Let's Dance" 2019 als Wiederholung oder live im TV und Stream

"Let's Dance" 2019 läuft freitags live im TV und Stream auf RTL. Ganze Folgen gibt es auch als Wiederholung. Hier alle Infos rund um die Übertragung.

In Folge 3, am 29. März, durften die Kandidaten zum zweiten mal mit ihren professionellen Tanzpartnern auftreten. Besonders überzeugend war der Auftritt von Ella Endlich gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin überzeugte sie das Publikum und die Jury. Es gab Standing Ovations und hohes Lob von den drei Jurymitgliedern.

In Folge 3 tanzten die Stars zu Kult-Hits aus den 80ern. Mehr zur Sendung und wer die Show gestern verlassen musste erfahren Sie in unserem Rückblick: "Let's Dance", Folge 3: Ella Endlich räumt ab.

"Let's Dance" 2019 läuft seit dem 15. März wieder jeden Freitag um 20.15 Uhr auf RTL. Der Konkurrenzkampf ist groß: Denn wer in einer Folge die Juroren am wenigsten überzeugt, muss die Sendung verlassen. In der Vergangenheit haben schon Kandidaten eine zweite Chance bekommen, da andere Teilnehmer durch Verletzungen zwangsweise ausfielen - in der Regel ist ein Ausscheiden aber endgültig. Am Ende bleiben nur noch die besten Tänzer übrig - von denen sich dann im Finale einer den Titel "Dancing Star" schnappt.

"Let's Dance" 2019: Sendetermine

Die Tanzshow startete am 15. März 2019 auf RTL. Sie kehrt dabei auf den gewohnten Sendeplatz zurück. Für Fans sind die Sendetermine damit keine Überraschung: "Let's Dance" 2019 läuft jeden Freitagabend ab 20.15 Uhr. Die nächste Folge läuft heute Abend, am 22. März 2019.

"Let's Dance" 2019 heute live im TV und Stream sehen

Wer "Let's Dance" im TV sehen möchte, muss einfach zu den Sendezeiten RTL einschalten. Die Show läuft aber nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Live-Stream.

Wie bei allen RTL-Sendungen läuft der Stream über den Video-on-Demand-Dienst TV NOW Premium. Dieser lässt sich hier über diese Seite aufrufen.

Dieser Dienst ist allerdings nicht kostenlos. Nach Angaben des Senders werden 2,99 Euro im Monat fällig. Das Angebot seit monatlich kündbar. Neukunden haben aber die Möglichkeit, TV NOW Premium 30 Tage lang kostenlos zu testen. Für Smartphones und Tablets gibt es auch eine App.

"Let's Dance" 2019 live - und ganze Folgen gibt es auch als Wiederholung im Stream

Sie möchten "Let's Dance" sehen, haben am Freitagabend aber nicht immer Zeit für die Tanzshow? Dann können Sie ganze Folgen auch als Wiederholung aufrufen. Die Episoden lassen sich über TV NOW anschauen - und das im Gegensatz zum Live-Stream kostenlos.

Übrigens wird es im Herbst 2019 auch noch eine Live-Show zu "Let's Dance" geben. Die Jury und tanzende Promis kommen dafür in die Konzertarenen 16 großer Städte. Sendetermine oder Infos zur Live-Übertragung gibt es dazu aber noch nicht.

