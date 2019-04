17:18 Uhr

"Let's Dance" 2019 blickt heute auf 13 Jahre Showgeschichte zurück

Die Tänzer und Promis von "Let's Dance" können sich heute ausruhen. Statt einer Live-Show zeigt RTL am 19.04.2019 "Die größten Let's Dance Momente aller Zeiten".

Seit 2006 schwingen Prominente im Frühjahr das Tanzbein bei RTL. 126 Stars und 47 Profitänzer haben sich bisher in die Herzen der Zuschauer getanzt. In diesem Jahr können sich die Fans von "Let's Dance" auch in der Osterzeit auf Quickstep und Co freuen: Mit "Die größten Let’s Dance Momente aller Zeiten" zeigt RTL am Freitag, 19.04.2019, die Highlights der letzten 13 Jahre rund um Deutschlands beliebteste Tanzshow.

"Let's Dance": Hape Kerkerling moderierte Staffel 1

Hape Kerkeling moderierte 2006 nicht nur, sondern tanzte und sang auch selbst. Nach der zweiten Staffel wurde er von Daniel Hartwich abgelöst, der bis heute ein fester Bestandteil von "Let's Dance" ist. Nazan Eckes, die 2019 in Staffel 12 als Kandidatin antritt, war Moderatorin der ersten drei Staffeln, auf sie folgte Sylvie Meis.

Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius

Nicht nur das Moderations-Team hat sich verändert, auch die Jury hat seit 2006 zahlreiche Wechsel erlebt. Allein Joachim Llambi war von Anfang an mit dabei. Im Rückblick zeigt RTL, wer alles schon Punkte bei "Let's Dance" vergeben durfte.

"Die größten Let's Dance Momente aller Zeiten" heute am Karfreitag

Dabei dürfen natürlich auch die emotionalsten "Let's Dance" Momente nicht fehlen. Motsi Mabuse weiß, wie sie die Zuschauer und Kandidaten zu Tränen rührt. So zum Beispiel im Jahr 2014: Gemeinsam mit ihrem Tanz-Partner Evgenij Voznyuk tanzte sie eine gefühlvolle Rumba. Mit diesem Tanz verabschiedete sie sich vom aktiven Profitanzsport. Diesen Tanz und weitere Gänsehaut-Momente sehen Sie heute im Rückblick.

Bild: TVNOW / Guido Engels

Auch die heißesten Tänze der letzten 13 Jahre "Let's Dance" kommen nicht zu kurz. Mit dabei: Der Contemporary zu "Crazy in Love" von Sängerin Sarah Lombardi an der Seite von Profitänzer Robert Beitsch in der sechsten Liveshow der neunten "Let's Dance"-Staffel. Von der Jury gab es damals volle Punktzahl.

"Die größten Let's Dance Momente aller Zeiten" sehen Sie heute, am Freitag, 19.04.2019, um 20.15 Uhr bei RTL. (AZ)

Themen Folgen