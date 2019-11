vor 50 Min.

"Let's Dance - Die Live-Tour" 2019: Termine, Kandidaten, Städte, Tickets

Die "Let's Dance - Die Live-Tour" 2019 startete am 8.11.19 in Riesa. Infos zu Terminen, Orten, Kandidaten und Städten: hier.

Seit einigen Tagen ist das RTL-Erfolgsformat "Let's Dance" als Roadshow live auf Tour. Hier gibt es alle Infos rund um Termine, Jury, Städte, Kandidaten & Tickets.

Bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance" wird wieder getanzt - aber diesmal nicht im Fernsehen. Seit dem 8. November sind die Teilnehmer der letzten Staffel mit einer Live-Roadshow unterwegs. Sie performen noch bis zum 29.11.19 in insgesamt 16 deutschen Städten.

"Let's Dance" war mit dem Start im Jahr 2006 sofort ein voller Erfolg und ist nach wie vor das beliebteste Tanz-Format im deutschen Fernsehen. Ob man sich an den wackeligen Fehlversuchen so mancher Promis erfreut oder bei den gefühlvollen Auftritten zu den Taschentüchern greift: Für jeden ist bei "Let's Dance" etwas dabei. Nun gibt es die Gelegenheit die packenden Momente der Show hautnah mitzuerleben.

Wir informieren hier über die "Let's Dance - Die Live-Tour" 2019. Welche Kandidaten sind dabei? Wer sitzt in der Jury? Und zu welchen Terminen ist die Show in welchen Städten zu sehen?

Datum und Ort von "Let's Dance - Die Live-Tour" 2019: Welche Städte? Welche Termine?

In 16 deutschen Städten erobern die Profitänzer die großen Konzert-Arenen des Landes. Endlich hat jeder mal die Chance, Anspannung, Kampfgeist und den Glamour der Tänzer hautnah mitzuerleben.

08.11.2019 Riesa SACHSENarena 09.11.2019 Dortmund Westfalenhalle 10.11.2019 Mannheim SAP ARENA 13.11.2019 Kiel Sparkassen-Arena-Kiel 14.11.2019 Düsseldorf ISS DOME Düsseldorf 15.11.2019 Nürnberg ARENA NÜRNBERGER Versicherung 16.11.2019 Leipzig Arena - Leipzig 19.11.2019 Braunschweig Volkswagen Halle 20.11.2019 Berlin Mercedes-Benz Arena 21.11.2019 Oberhausen König-Pilsener-ARENA 22.11.2019 Bremen ÖVB-Arena 24.11.2019 Hamburg Barclaycard Arena 26.11.2019 Hannover TUI Arena 27.11.2019 Frankfurt am Main Festhalle Frankfurt 28.11.2019 Köln LANXESS arena 29.11.2019 München Olympiahalle München

"Let's Dance - Die Live-Tour" 2019: Wer ist Teil der Jury?

Die bekannte Jury um Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi wird jeden Abend live ihr Urteil fällen. Und es bleibt glamourös: Neben der Jury kommen viele weitere bekannte Promis auf Bühne, deren Identität RTL bis jetzt aber noch nicht enthüllt hat. Auch Daniel Hartwich ist dabei und führt als Moderator durch die Show.

Bei "Let's Dance - Die Live-Tour" 2019 entscheidet die bekannte Jury wieder über die Kandidaten. Bild: Gregorowius, TVNOW

Welche Profi-Tänzer machen bei "Let's Dance - Die Live-Tour" 2019 mit?

Massimo Sinató, Robert Beitsch, Marta Arndt und Christina Luft sind auf jeden Fall dabei. Was die übrigen Profi-Tänzer angeht, hält RTL sich im Moment noch bedeckt. Bisher hat der Sender nur bekanntgegeben, wer auf keinen Fall als Profi-Tänzer mitmacht: Ekaterina Leonova. Sie selbst hat sich dazu auf Instagram geäußert: "Um allen Spekulationen vorweg den Wind aus den Segeln zu nehmen, es liegt nicht an meiner Aufenthaltserlaubnis, an meinem zukünftigen Job oder an meinem angeblichen Gesundheitszustand", versichert die 32-Jährige. Auch Christian Polanc ist "aus terminlichen und beruflichen Gründen" definitiv nicht im Boot.

Semmel Concerts, der Veranstalter von "Let's Dance - Die Live-Tour" 2019, hat dazu ein Statement abgegeben: "Let's Dance hat in den vergangenen Jahren viele großartige Tänzerinnen und Tänzer zum Vorschein gebracht und leider ist es uns nicht möglich, jede/n davon mit auf die große Tournee zu nehmen. Viele von ihnen haben neben 'Let's Dance' auch noch eine Tanzschule bzw. stecken in anderen Projekten, sodass es leider zeitlich mit der Tour kollidiert."

"Let's Dance - Die Live-Tour" 2019: Welche Promi-Kandidaten sind dabei?

Als erster Promi wurde Comedian Oliver Pocher bestätigt. In der Finalshow von Staffel 12 hat RTL verkündet, dass auch die Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt als weitere Promi-Tänzerin mit von der Partie sein wird, obwohl diese gerade mal auf Platz acht landete. "Das kriegen wir zwei hin. Ich suche ein paar schöne Tänze für dich heraus", versprach Juror Joachim Llambi. Auch Rebecca Mir ist wieder dabei - sie wird gemeinsam mit ihrem Massimo über die Tanzfläche schweben. Eine weitere Teilnehmerin der Tour ist Dschungelkönigin Evelyn Burdecki.

Tickets für die "Let's Dance - Die Live-Tour" 2019

Dummerweise gibt es für jede Location unterschiedliche Eintrittspreise, und auch da natürlich noch nach Sitzplatz-Kategorien gestaffelt. In Dortmund geht es beispielsweise mit 69,90 Euro los, während das günstigste Angebot in Mannheim bei 99,90 Euro liegt. Am besten informiert man sich bei Ticket-Anbietern wie Eventim. (AZ)

