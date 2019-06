vor 20 Min.

"Let's Dance - Die große Profi-Challenge": Welche Profi-Tänzer sind heute dabei?

Jetzt geht es um die Profis: Bei "Let's Dance - Die große Profi-Challenge" treten heute, am Donnerstag, 27.06.2019, die Profi-Tänzer gegeneinander an. Alle Infos zum Special hier.

In der Tanz-Show "Let's Dance" stehen eigentlich die Promi-Kandidaten im Mittelpunkt: Zu Beginn bekommen sie professionelle Tanzpartner zur Seite gestellt und müssen dann Woche für Woche ihr Können beweisen, um sich den Einzug in die nächste Runde zu erarbeiten. Doch in einem einmaligen Special soll es sich heute nur um die Profis drehen: Eine Woche nach dem "Let's Dance"-Finale 2019 zeigt RTL am Donnerstag, 27. Juni, "Let's Dance - Die große Profi-Challenge".

"Let's Dance - Die große Profi-Challenge": Welche Profi-Tänzer sind dabei?

Unter den Kandidaten finden sich ehemalige, aber auch aktuelle Profi-Tänzer von "Let's Dance" wieder. Zudem scheint das Special auch einen romantischen Ton anschlagen zu wollen, schließlich ist der Großteil der bisher angekündigten Teilnehmer miteinander liiert oder verheiratet.

Laut dem Sender feiert eine langjährige Teilnehmerin von "Let's Dance" ihr Comeback im Special: Oana Nechiti war sechs Jahre lang als Profi-Tänzerin bei "Let's Dance" dabei. In der 16. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" saß sie 2019 neben Dieter Bohlen, Xavier Naidoo und Pietro-Lombardi in der Jury. Nun soll sie in "Let's Dance - Die große Profi-Challenge" mit Tänzer und Ehemann Erich Klann das Tanzbein schwingen. Hier die Übersicht aller bisher bekannten Kandidaten:

Oana Nechiti (31) und Erich Klann (32)

Kathrin Menzinger (30) und Vadim Garbuzov (32)

Regina (30) und Sergiu Luca (36)

Katja Kalugina (26) und Robert Beitsch (27)

In der aktuellen, zwölften Staffel von "Let's Dance" tanzte Erich Klann mit der Leichtathletin Sabrina Mockenhaupt. Robert Beitsch schied mit Promi-Kandidatin Ulrike Frank aus. Schlagerstar Kerstin Ott hatte Regina Luca zur Tanzpartnerin und der 19-jährige Popsänger Lukas Rieger schwang mit Katja Kalugina das Tanzbein. Zusammen mit Kathrin Menzinger erreichte Modedesigner Thomas Rath den 11. Platz. Hier die Übersicht aller Kandidaten von "Let's Dance" 2019.

Die Jury und Moderatoren von "Let's Dance - Die große Profi-Challenge"

Die Profi-Tänzer können sich auf bekannte Gesichter freuen. Im Special werden sie von denselben Juroren bewertet wie bei "Let's Dance": Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González. Einen Unterschied gibt es aber: Die finale Entscheidung werden lediglich die Studiogäste treffen.

Zudem müssen sich die professionellen "Let's Dance"-Tänzer verschiedenen Herausforderungen stellen: Der Sender kündigt einzelne, sowie Paar-Tänze und Ensemble-Auftritte an. Moderiert wird die Sendung am 27. Juni von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski. Mehr über die beiden Moderatoren erfahren Sie hier: "Let's Dance" 2019: Die Moderatoren Hartwich und Swarovski.

"Let's Dance - Die große Profi-Challenge" live im TV und Stream sehen

Das Profi-Special lässt sich live im TV auf RTL sehen: am Donnerstag, 27. Juni, ab 20.15 Uhr. Über den Streaming-Dienst des Senders, TV NOW, wird zudem ein Live-Stream angeboten - ganze Folgen gibt es dort auch als Wiederholung. (AZ)

Themen Folgen