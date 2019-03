vor 5 Min.

"Let's Dance", Folge 2: Benjamin Piwko rührt Motsi Mabuse zu Tränen

In der zweiten Folge von "Let's Dance" 2019 mussten sich die Kandidaten das erste Mal mit ihren neuen Tanzpartnern beweisen. Wer schon jetzt der Publikumsliebling ist, erfahren Sie hier.

In Folge 2 wurde es ernst für die Kandidaten. Gemeinsam mit ihren Profi-Tanzpartnern mussten sie zum ersten Mal ihr Können der Jury zeigen. Einzig Benjamin Piwko musste am Freitag nicht um seinen Einzug in Folge 3 zittern: Der gehörlose Schauspieler und Kampfkunst-Meister hatte bereits in der Kennenlernshow Jury und Zuschauer derart begeistert, dass er zusammen mit seiner Tanzpartnerin Isabel Edvardsson sicher eine Runde weiter war.

"Let's Dance", Folge 2: Wer hat die Jury begeistert?

Den Freifahrtschein hätten Benjamin und Isabel allerdings gar nicht gebraucht, denn nach ihrem Langsamen Walzer zu "Moon River" war "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse so gerührt, dass sie ihre Tränen nicht unterdrücken konnte. Das Tanzpaar erhielt insgesamt 23 Punkte.

Sensationelle 25 Punkte bekamen Ella Endlich und Valentin Lusin mit ihrem Quickstep. Sogar Joachim Llambi lobte das Paar in den höchsten Tönen: "Ella hatte mit Abstand die beste Leistung." Für die Überraschung des Abends sorgte der 2,03 Meter große Pascal Hens – sein Wiener Walzer bringen ihm und Partnerin Ekaterina Leonova stolze 24 Punkte von der Jury ein. Eine enorme Verbesserung zur ersten Woche. Alle drei Paare schafften es in die nächste Runde.

"Let's Dance", Folge 2: Wer ist raus?

Getroffen hat es Schauspieler Jan Hartmann mit Tanzpartnerin Renata Lusin: Trotz 16 Jurypunkten für ihren Wiener Walzer mussten sie den Tanzwettbewerb als erstes Paar verlassen. Und das, obwohl Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov in der Jury-Wertung ganz hinten gelandet waren. Jan Hartmann hatte damit nicht gerechnet: "Ich hatte heute ein super Gefühl und mich darauf gefreut, nächste Woche anzugreifen. Schade!“

Das waren die Tänze der ersten regulären "Let's Dance" Show 2019

Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30) und Evgeny Vinokurov (28): Cha Cha Cha; "WTF" (HUGEL feat. Amber Van Day) - 10 Punkte gesamt

Moderatorin Nazan Eckes (42) und Christian Polanc (40): Cha Cha Cha; "How Deep Is Your Love" (Calvin Harris & Disciples) - 16 Punkte gesamt

Leichtathletin Sabrina Mockenhaupt (38) und Erich Klann (31): Cha Cha Cha; "I Wanna Dance With Somebody" (Whitney Houston) - 10 Punkte gesamt

Designerin Barbara Becker (52) und Massimo Sinató (38): Quickstep; "Freedom" (Pharrell Williams) - 19 Punkte gesamt

Sängerin Ella Endlich (34) und Valentin Lusin (31): Quickstep; "Black Horse And The Cherry Tree" (KT Tunstall) - 25 Punkte gesamt

GZSZ-Schauspielerin Ulrike Frank (50) und Robert Beitsch (27): Quickstep; "Good Morning" (Singin' in the Rain) - 14 Punkte gesamt

Sängerin und DJane Kerstin Ott (37) und Regina Luca (30): Langsamer Walzer; "True Colors" (Cyndi Lauper) - 12 Punkte gesamt

Schauspieler Jan Hartmann (38) und Renata Lusin (31): Wiener Walzer; "Breathe Easy" (Blue) - 16 Punkte gesamt

Schauspieler und Kampfkunst-Meister Benjamin Piwko (38) und Isabel Edvardsson (36): Langsamer Walzer; "Moon River" (Andy Williams) - 23 Punkte gesamt

Profi-Handballer "Pommes" Pascal Hens (38) und Ekaterina Leonova (31): Wiener Walzer; "Iris" (Goo Goo Dolls) - 24 Punkte gesamt

Designer Thomas Rath (52) und Kathrin Menzinger (30): Wiener Walzer; "Merci, Chérie" (Udo Jürgens) - 21 Punkte gesamt

Moderator und Comedian Oliver Pocher (41) und Christina Luft (29): Salsa; "Phänomenal" (Pietro Lombardi) - 13 Punkte gesamt

Influencer und Social Media Star Lukas Rieger (19) und Katja Kalugina (25): Salsa; "Fireball" (Pitbull) - 19 Punkte gesamt

Dieses Tanzpaar ist wohl jetzt schon Publikumsliebling

Schon in der ersten Folge hatte es sich angedeutet: Der gehörlose Schauspieler und Kampfkunst-Meister Benjamin Piwko ist für die Zuschauer und die Jury am schönsten übers Parkett gewirbelt. Mit Isabel Edvardsson hat er außerdem die wohl beliebteste und bekannteste Partnerin unter den "Let's Dance"-Profitänzerinnen ergattert. Diese ist nach ihrer Baby-Pause in der aktuellen Staffel von "Let's Dance" wieder am Start. Ihre Mutter sei extra aus Schweden angereist, um während des Trainings und der Dreharbeiten auf ihren kleinen Sohn aufzupassen. Und Edvardsson hat große Pläne mit Benjamin Piwko: "Ich will ihn zum besten Tänzer machen", sagte sie in der Show. Die beiden scheinen also äußerst gut zu harmonieren. Weitere Infos zu "Let's Dance" 2019 finden Sie auf RTL. (AZ)

