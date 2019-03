vor 37 Min.

"Let's Dance", Folge 3: Kandidaten tanzen heute Abend zu 80er-Kult-Hits

In Folge 3 von "Let's Dance" müssen die Kandidaten zu den Klängen der 80er tanzen. Welche Stars zu welchem Song was präsentieren, lesen Sie hier.

Noch 13 Stars wetteifern um den Titel "Dancing Star 2019" bei der RTL-Sendung "Let's Dance". In Folge 3 tanzen die Kandidaten zu unvergessliche Kult-Hits aus den 80ern.

Vergangene Woche flog Schauspieler Jan Hartmann raus. Trotz 16 Jurypunkten für ihren Wiener Walzer mussten sie den Tanzwettbewerb als erstes Paar verlassen. Und das, obwohl Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov in der Jury-Wertung ganz hinten gelandet waren. Jan Hartmann hatte damit nicht gerechnet: "Ich hatte heute ein super Gefühl und mich darauf gefreut, nächste Woche anzugreifen. Schade!“

Wer fliegt? Wer kommt weiter? Das entscheiden auch 2019 die Juroren Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González zusammen mit den Zuschauern. Daniel Hartwich und Victoria Swarovski moderieren die Live-Show.

"Let's Dance", Folge 3: Eröffnungstanz wird rockig

Die Profitänzer werden die Show mit verschiedenen Songs eröffnen. Zum Beispiel "I Love Rock'n'Roll" aus dem Jahr 1975 von der Band Arrows. Bekannt wurde das Stück vor allem durch die Version von Joan Jett & the Blackhearts aus dem Jahr 1981. Andere Lieder sind "Beat It" von Michael Jackson, "We Will Rock You" von Queen und "Black Cat" von Janet Jackson.

Man kann gespannt sein, wie bunt die Stars auf die Bühne kommen. Einige Kandidaten haben für das "80er Jahre-Special" ihre ganz persönlichen Kinderfotos aus dieser Zeit rausgesucht. Unter anderem hat Benjamin Piwko ein süßes Bild von sich bei Instagram veröffentlicht.

Der gehörlose Schauspieler und Kampfkunst-Meister ist vergangene Sendung für die Zuschauer und die Jury am schönsten übers Parkett gewirbelt. Mit Isabel Edvardsson hat er außerdem die wohl beliebteste und bekannteste Partnerin unter den "Let's Dance"-Profitänzerinnen ergattert.

Das sind die die Tänze des "80er Jahre-Specials" von "Let´s Dance":

Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30) und Evgeny Vinokurov (28): Slowfox; "Material Girl" (Madonna)

Moderatorin Nazan Eckes (42) und Christian Polanc (40): Wiener Walzer; "I Guess That's Why They Call It The Blues" (Elton John)

Leichtathletin Sabrina Mockenhaupt (38) und Erich Klann (31): Tango; "Super Freak" (Rick James)

Designerin Barbara Becker (52) und Massimo Sinató (38): Cha Cha Cha; "Ain't Nobody" (Chaka Khan)

Sängerin Ella Endlich (34) und Valentin Lusin (31): Contemporary; "Running Up That Hill" (Kate Bush)

GZSZ-Schauspielerin Ulrike Frank (50) und Robert Beitsch (27): Rumba; "Woman In Love" (Barbra Streisand)

Sängerin und DJane Kerstin Ott (37) und Regina Luca (30): Cha Cha Cha; "I Am What I Am" (Gloria Gaynor)

Schauspieler und Kampfkunst-Meister Benjamin Piwko (38) und Isabel Edvardsson (36): Cha Cha Cha; "Can You Feel It" (Jackson Five)

Profi-Handballer "Pommes" Pascal Hens (38) und Ekaterina Leonova (31): Tango; "Gold" (Spandau Ballet)

Designer Thomas Rath (52) und Kathrin Menzinger (30): Cha Cha Cha; "Super Trouper" (ABBA)

Moderator und Comedian Oliver Pocher (41) und Christina Luft (29): Tango; "Ghostbusters" (Ray Parker Jr.)

Influencer und Social Media Star Lukas Rieger (19) und Katja Kalugina (25): Contemporary; "Halt Mich" (Herbert Grönemeyer)

Comedian Özcan Cosar (37) und Marta Arndt (29): Jive; "Footloose" (Kenny Loggins)

"Let's Dance" läuft ab 20.15 Uhr auf RTL. (AZ)

