Let's Dance – Kids 2021: Sendetermine und Übertragung von Folge 3 auf TV NOW - Alle wichtigen Infos zur Show

Mit Let's Dance – Kids ist ein Ableger der erfolgreichen RTL-Show bei TV Now zu sehen. Hier erfahren Sie alles rund um Starttermin, Übertragung und Sendetermine der Tanz-Sendung.

Let's Dance – Kids 2021: Die RTL-Tanzshow Let's Dance läuft in diesem Jahr mit der 14. Staffel im TV. Viele mehr oder weniger prominente Kandidaten haben sich bei der Sendung schon aufs Tanzparkett gewagt. Nun geht der Sender neue Wege und startet einen Ableger der beliebten Show: Fünf Promi-Kinder treten bei TV Now gegeneinander an und tanzen um den Titel "Dancing Sternchen 2021".

Alles zu Start, Sendeterminen und Übertragung des neuen Tanz-Formats erfahren Sie hier in diesem Artikel.

Let's Dance – Kids 2021: Wann war der Start der Tanz-Show?

Start der ersten Staffel von Let's Dance – Kids war am Freitag, 09.04.2021, bei TV Now.

Sendetermine von Let's Dance – Kids: Wie viele Folgen gibt es?

Staffel 1 der Tanzshow für Kinder besteht aus vier Folgen, die jeweils unter einem eigenen Motto stehen. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren die Shows. Seit dem Start am 09.04.2021 gibt es wöchentlich eine neue Ausgabe zu sehen, in der die Nachwuchstänzerinnen und -tänzer einen neuen Standard- oder Lateintanz präsentieren. Die besten Kids ziehen in das große Finale ein und dürfen dort ihren Freestyle performen. Am Ende wird schließlich ein Kandidat oder eine Kandidatin zum "Dancing Sternchen 2021" gekürt.

Die Sendetermine im Überblick:

Datum Folge Freitag, 09.04.2021 1 Freitag, 16.04.2021 2 Freitag, 23.04.2021 3 Freitag, 30.04.2021 4

Let's Dance – Kids 2021: Übertragung live im Stream bei TV Now

Alle Folgen von Let's Dance - Kids werden exklusiv im Online-Stream bei TV Now abrufbar sein. Das Angebot des Streaming-Anbieters besteht aus einem werbefinanzierten Free- und einem kostenpflichtigen Premium-Bereich. Dieser kostet 4,99 € pro Monat. Das Abonnement ist monatlich kündbar und kann von Neukunden vorerst 30 Tage kostenlos getestet werden.

Kandidaten

Fünf tanzfreudige Promi-Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren schweben bei Let's Dance - Kids 2021 an der Seite von ihren kleinen Tanztrainern über das Parkett. Als Kandidaten mit dabei sind: Jona Szewczenko, Maris Ohneck, Angelina Stecher-Williams, Spencer König und Zoé Baillieu. Mehr über die Teilnehmer erfahren Sie hier: Let's Dance – Kids 2021: Diese Kinder sind die Kandidaten

Jury

Die Jury bei Let's Dance - Kids ist eine altbekannte: Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González beurteilen das Tanzduell der kleinen Stars und vergeben Punkte. Porträts zu den drei Juroren, die auch bei Let's Dance seit vielen Jahren die prominenten Kandidaten bewerten, gibt es hier: Let's Dance – Kids: Jury 2021 - Das sind die Juroren

Profitänzer und Coaches

Die fünf Kids treten mit jungen Nachwuchstänzerinnen und -tänzern in ihrem Alter an. Unterstützung erhalten die Tanzpaare von ihren Coaches, die allesamt als Profitänzer aus Let's Dance bekannt sind. Let's Dance – Kids: Profitänzer und Coaches

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.