Let's Dance – Kids 2021 heute am 23.4.21: Wer ist raus? Diese Kinder sind die Kandidaten

Mit " Let's Dance – Kids" bringt TV Now nun frischen Wind in das beliebte Format "Let's Dance". Fünf Kinder treten in der ersten Staffel an. Insgesamt sollen vier Folgen ausgestrahlt werden - und zwar vorerst nur auf TV Now. Die Show hat die gleichen Rahmenbedingungen, wie das Pendant für Erwachsene: Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González bewerten die Tanz-Performance der Kinder anhand von Punkten in jeder Runde. Auch die Moderatoren sind gleich: Victoria Swarovski und Daniel Hartwich führen durch "Let's Dance – Kids". Die Nachwuchs-Tänzer und -Tänzerinnen müssen jede Woche einen neuen Standard- oder Lateintanz präsentieren - und wie beim Original steht jede Folge unter einem eigenen Motto.

Ob Joachim Llambi mit den Kindern genauso hart ins Gericht geht, wie man es von ihm aus den regulären "Let's Dance"-Staffeln gewohnt ist? Das ist seit Freitag, 9. April 2021, bei "Let's Dance – Kids" im Stream zu sehen.

Hier in diesem Artikel finden Sie alle Kandidaten des neuen Formats im Überblick.

"Let's Dance – Kids" 2021: Wer ist raus?

Spencer König (10)

Spencer kommt aus Hamburg und ist in der Kinder- und Jugendserie "Pfefferkörner" als Olufemi Femi Okoawo bekannt. Er wollte sich bei "Let's Dance" – Kids" den Titel "Dancing Sternchen 2021" holen, musste die Sendung aber in Folge 2 verlassen.

Maris Ohneck (8)

Maris kommt aus Schleswig-Holstein und ist der Sohn des Schauspielers Erdoğan Atalay alias Semir Gerkhan. Er ist als Kriminalhauptkommissar in "Alarm für Cobra 11" bekannt.

"Let's Dance – Kids": Kandidaten 2021 - alle Kinder im Überblick

Jona Szewczenko (10)

Jona kommt aus Köln und tritt nun in die Fußstapfen ihrer Mutter Tanja Szewczenko. Die Eiskunstläuferin und Schauspielerin nahm 2014 selbst an "Let’s Dance" teil und landete auf dem zweiten Platz. Nun will Tochter Jona sich den Sieg holen.

Angelina Stecher-Williams (11)

Angelina kommt aus München und auch sie konnte sich bereits durch ihre Mutter Judith Williams mit "Let's Dance" vertraut machen. Die erfolgreiche Unternehmerin und "Die Höhle der Löwen"-Investorin nahm 2018 an "Let's Dance" teil und erreichte mit ihrem Tanzpartner Erich Klann den zweiten Platz.

Zoé Baillieu (9)

Zoé kommt aus Berlin und ist bekannt aus der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Sie spielt Kate Wiedmann.

Die fünf Kandidaten werden von den professionellen Tanzpartnern Jana Lembersky, Tizio Tiago Domingues da Silva, Erik Rettich, Selma Lohmann und Mischa Bakscheev unterstützt. Außerdem wird jedes Paar noch von einem professionellen Coach begleitet. (AZ)

