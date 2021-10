Alle Infos zu "Let's Love - Eine Hütte voller Liebe": Übertragung und Sendetermine

Die neue Dating-Show "Let's Love - Eine Hütte voller Liebe" geht demnächst bei RTL 2 an den Start. Alle Infos zur Übertragung und den Sendeterminen haben wir hier für Sie.

Im Reality-Genre gehören die Dating-Shows zu den beliebtesten Formaten in Deutschland. Jahr für Jahr denken sich die TV-Sender neue Wege aus, auf denen jungen Singles im Fernsehen die großen Liebe finden sollen. Bei der Show "Herzblatt", die es erstmals 1987 im deutschen Fernsehen zu sehen gab, konnten sich Singles bereits vor über 30 Jahren vor einem großen Publikum kennen und lieben lernen. Heute gibt es neben "Der Bachelor", "First Dates" und "Love Island" unzählige Reality-Formate für die Suche nach der Liebe vor Fernsehkameras.

Mit "Let's Love - Eine Hütte voller Liebe" geht bei RTL 2 eine neue Kuppelshow an den Start, in der sich zwei Singles auf kleinstem Raum kennenlernen, während sie dabei von Kameras beobachtet werden. In diesem Artikel haben wir alle Infos zum Start, den Sendeterminen und zur Übertragung der Show für Sie.

"Let's Love - Eine Hütte voller Liebe": Start und Übertragung live im TV und Stream

Die neue Dating-Show "Let's Love" gibt es ab dem 25. Oktober 2021 im Free-TV bei RTL 2 zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die Show auch online im Live-Stream bei TV NOW verfolgen. Dazu benötigen Sie allerdings einen Premium-Account, der nach einer 30-tägigen Testphase 4,99 Euro im Monat kostet.

Sendetermine von "Let's Love - Eine Hütte voller Liebe"

Das neue Dating Format wird von Montag bis Freitag jeweils um 17.05 Uhr bei RTL 2 im TV zu sehen sein. Das sind die Sendetermine im Überblick:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 25.10.2021 17.05 Uhr RTL 2 2 26.10.2021 17.05 Uhr RTL 2 3 27.10.2021 17.05 Uhr RTL 2 4 28.10.2021 17.05 Uhr RTL 2 5 29.10.2021 17.05 Uhr RTL 2 6 01.11.2021 17.05 Uhr RTL 2 7 02.11.2021 17.05 Uhr RTL 2 8 03.11.2021 17.05 Uhr RTL 2 9 04.11.2021 17.05 Uhr RTL 2 10 05.11.2021 17.05 Uhr RTL 2 11 08.11.2021 17.05 Uhr RTL 2 12 09.11.2021 17.05 Uhr RTL 2 13 10.11.2021 17.05 Uhr RTL 2 14 11.11.2021 17.05 Uhr RTL 2 15 12.11.2021 17.05 Uhr RTL 2

Gibt es die Folgen auch in der Wiederholung zu sehen?

Ob es eine Wiederholung im TV bei RTL 2 geben wird, ist derzeit nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass sich die einzelnen Episoden nach der Ausstrahlung bei TV NOW abrufen lassen - allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum kostenlos. Weitere Infos zur Wiederholung von "Let's Love - Eine Hütte voller Liebe" reichen wir nach, sobald die entsprechenden Infos zur Verfügung stehen.

Ablauf von "Let's Love - Eine Hütte voller Liebe": Worum geht es in der Show?

Das Konzept von "Let's Love - Eine Hütte voller Liebe" sieht vor, dass zwei Singles zunächst 24 Stunden gemeinsam in einer Hütte verbringen, woraufhin sie dann entscheiden, ob sie weitere 24 Stunden miteinander verbringen möchten. Ein Date kann so bis zu fünf Tage und Nächte andauern. Für die Zeit der Aufzeichnung müssen die Teilnehmer auf ihre Smartphones verzichten und können sich somit ohne Einflüsse der Außenwelt intensiv kennenlernen. Moderiert wird die Sendung von Jana Ina Zarrella, die bis zum Anfang des Jahres noch bei "Love Island" die Moderation übernahm. (AZ)