Lieber Panzer fahren als Krönchen tragen: Happy Birthday, Prinzessin Anne

Ganz in ihrem Sinne: Prinzessin Anne 1985 am Steuer eines Panzers.

Prinzessin Anne wird 70. Sie gilt als bescheiden und skandalfrei. Führt die Tochter von Königin Elizabeth II. etwa ein langweiliges Leben? Oh nein, tut sie nicht.

Von Katrin Pribyl

Es entspricht nicht gerade dem Klischee, dass eine Prinzessin lieber im Panzer fährt, als mit Tiara auf dem Haupt aufzutreten. Dass sie täglich von einem Termin zum nächsten eilt und spät abends nach glamourösen Empfängen nach Hause kommt und dann noch die Hühner füttert. Genau das aber beschreibt Prinzessin Anne. Sie wollte keine Märchenprinzessin sein – und war es auch nie. Vielmehr bezeichnen die britischen Medien die einzige Tochter von Königin Elizabeth II. stets als das normalste Mitglied des Königshauses.

Zeit für Skandale und Schrulligkeiten blieb Prinzessin Anne kaum

Sie verstehen das als Kompliment. Immerhin, die Frau mit der stets etwas altmodisch toupierten Frisur übt pflichtbewusst und mit bemerkenswerter Begeisterung ihren Dienst im Auftrag der Krone aus, gilt mit mehr als 500 Terminen pro Jahr als eine der fleißigsten Royals und übernahm über die Jahre mehr als 300 Schirmherrschaften. Zeit für Skandale und Schrulligkeiten, für Prunk und Prätentiöses blieb ihr kaum.

Dieses Bild zeigt Prinzessin Anne im Jahr 1973. Als hervorragende Reiterin gehörte sie 1976 zum britischen Olympiateam für die Spiele in Montreal. Bild: PA Wire, dpa (Archiv)

Am Samstag feiert Anne Elizabeth Alice Louise ihren 70. Geburtstag. Ans Kürzertreten denkt sie jedoch keineswegs. Ihr fehlten die Vorbilder dafür, antwortet sie laut ihren Kindern regelmäßig und etwas scherzhaft auf die Frage, ob sie nicht etwas langsamer machen wolle. Ihre 94-jährige Mutter sitzt seit fast 70 Jahren auf dem Thron. Prinz Philip ging erst mit Mitte 90 in royale Rente. Vater und Tochter sollen sich besonders eng sein. So hat Anne etwa die Liebe zum Segeln und zum Militär von Philip geerbt. Vor einigen Jahren lobte dann eine Boulevardzeitung die beliebte Anne mit den Worten: „Aus ihr wäre ein guter König geworden.“ Mehr geht nicht auf der Insel.

Dabei unterscheidet sich das Leben der Prinzessin in vielen Aspekten von jenem ihrer Geschwister. So drängte sie etwa als erster royaler Sprössling darauf, nicht nur privat im Palast unterrichtet zu werden, sondern als Teenager zur Schule gehen zu dürfen. Aufregend fand sie das. Und normaler.

Bereits früh versuchte die Princess Royal, so ihr offizieller Titel, einen gesunden Abstand zum Rummel des Königshauses zu pflegen, suchte sich stattdessen eine Karriere im Reitsport. Die ehrgeizige Prinzessin gewann eine Europameisterschaft im Vielseitigkeitsreiten, gehörte zum britischen Olympiateam und schrieb ein Buch über ihre Arbeit mit den Pferden – die Passion für die Tiere teilt die Naturliebhaberin mit ihrer Mutter. „Es war für mich sicher ein Weg zu zeigen, dass man etwas hatte, was nicht von der Familie abhing“, sagte sie.

Nur knapp entkam Prinzessin Anne einem Entführungsversuch

Das schien der beharrlichen und traditionsbewussten, als humorvoll, bodenständig und ehrlich geltenden Frau wichtig zu sein. Anne entschied beispielsweise, die Privilegien des Königshauses würden eine Belastung für ihren Nachwuchs bedeuten. Sie sollten freier aufwachsen als sie selbst und so verwehrte sie sowohl Sohn Peter, der 1977 zur Welt kam, als auch Tochter Zara, die 1981 geboren wurde, die royalen Titel. Beide Kinder stammen aus ihrer ersten Ehe mit Reitkollege Mark Philipps.

Prinzessin Anne besuchte ihren Leibwächter, James Beaton, im Krankenhaus, nachdem er bei einer versuchten Entführung Annes verletzt wurde. Bild: PA Wire, dpa (Archiv)

Die schillernde Hochzeit im November 1973 verfolgten rund 500 Millionen Menschen vor ihren Bildschirmen – und machte die beiden nicht nur zu einem der berühmtesten Paare der Welt, sondern auch zur Zielscheibe. Vier Monate nach der Vermählung entkamen sie nur knapp einem Entführungsversuch auf der Londoner Prachtstraße The Mall. 1992 wurde die Ehe geschieden – ausgerechnet in jenem „Annus horribilis“, dem laut Königin Elizabeth II. schrecklichen Jahr, als die Skandale um die Royals nicht aufhören wollten. Kurz darauf heiratete die Prinzessin Timothy Laurence, einen Commander der Royal Navy, mit dem sie am Samstag bei einem Segeltörn an der Westküste Schottlands feiern wird.

Prinzessin Anne und ihr erster Mann Mark Philipps bei ihrer Hochzeit im Jahr 1973. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, Peter und Zara Philipps. Bild: PA Wire, dpa (Archiv)

Die Wahl ihrer Outfits ist nicht sehr royal

Anne bleibt gerne in der zweiten, noch lieber in der dritten Reihe der Royals und legt wenig Wert auf den Zirkus, der sich zu ihrem Leidwesen oft aufs Aussehen bezieht.

Zwar zierte sie mehrere Male das Cover der Vogue, galt damals als besonders glamourös und war bekannt für ihre großen Hüte und bunten Outfits. Doch meistens taucht die zupackende Anne nur deshalb auf den Klatsch- und Modeseiten auf, weil sie ein Kleid zum wiederholten Male in der Öffentlichkeit getragen hat. „Ein gutes Kostüm kommt niemals aus der Mode“, begründete sie einmal die Wahl ihrer Outfits. Das klingt nicht sehr royal, aber nach Prinzessin Anne.

