vor 20 Min.

Liebes-Aus mit Florian Silbereisen: Helene Fischer hat einen neuen Freund Panorama

Solche Bilder gehören der Vergangenheit an: Das Ex-Traumpaar der Schlagerwelt, Helene Fischer und Florian Silbereisen, hat sich getrennt.

Nach zehn Jahren Beziehung haben sich die Schlager-Stars Helene Fischer und Florian Silbereisen getrennt. Helene Fischer hat einen neuen Mann an ihrer Seite.

Die Schlagerwelt hatte so lange auf eine Hochzeit gewartet - doch stattdessen gaben die Managements von Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) jetzt die Trennung der beiden bekannt. Das berichtete die Bild-Zeitung.

Helene Fischer bestätigte außerdem in einem Facebook-Post, dass sie bereits einen neuen Partner hat. "Aber ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen." Umso berührender sei für sie nun zu sehen, mit welcher Größe Florian Silbereisen damit umgehe. Außerdem schrieb die Sängerin, Silbereisen und sie seien "schon eine Weile getrennt, wir haben für uns aber auch erst einmal die Lage sortieren müssen und das braucht Zeit, denn auch wenn die Liebe schleichend geht, wirft man eine Beziehung nicht einfach nach 10 Jahren bedeutungslos hin".

Ihr Lieben, heute wende ich mich mit sehr persönlichen Zeilen an euch, die mir aber sehr wichtig sind hier nieder zu... Gepostet von Helene Fischer am Mittwoch, 19. Dezember 2018

Die Schlagerstars waren zehn Jahre lang ein Paar, immer wieder gab es Hochzeits- und Babygerüchte, die sich jedoch nie bestätigten. „Während in den letzten Wochen mal wieder über eine bevorstehende Hochzeit spekuliert wurde, waren wir längst getrennt“, zitiert die Bunte den 37-Jährigen.

Kennengelernt hatten sich Helene Fischer und Florian Silbereisen 2005 bei der TV-Show "Hochzeit der Volksmusik", wo sie gemeinsam auftraten. Während ihrer Beziehung ließ sich Sänger und TV-Moderator Silbereisen sogar ein Helene-Fischer-Tattoo stechen. (AZ, dpa)

Paukenschlag in der Schlagerwelt: Das wohl berühmteste Paar der deutschen Unterhaltungsbranche hat sich Medienberichten zufolge getrennt. Die Sängerin Helene Fischer und der Entertainer Florian Silbereisen sind nicht mehr zusammen. Video: dpa

