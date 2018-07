vor 38 Min.

Liebesschlösser an der Kölner Rheinbrücke dürfen bleiben Panorama

Schätzungen zufolge sollen an der Hohenzollernbrücke in Köln 4000 Liebesschlösser hängen.

Als Liebesbeweis haben Paare auf der Kölner Hohenzollernbrücke tausend Schlösser festgemacht. Die Deutsche Bahn wollte sie zunächst aus Sicherheitsgründen entfernen lassen.

Fans der beliebten Liebesschlösser auf der Kölner Hohenzollernbrücke können aufatmen. Nach Berichten über eine mögliche Demontage der Abertausend metallenen Liebesbeweise konkretisiert die Bahn vorherige Aussagen aus dem Unternehmen.

Es sei nicht geplant, die Touristen-Attraktion zeitnah abzuhängen. "Es gibt keine Pläne, die Liebesschlösser an der Hohenzollernbrücke in den nächsten Jahren zu entfernen", teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Aktuell bestehe keine Notwendigkeit, tätig zu werden.

Hohenzollernbrücke in Köln: Schlösser wiegen etwa 40 Tonnen

Am Montag hatte ein Sprecher der Bahn in Medienberichten dazu erläutert, es gebe zwar keinen Zeitplan. Aber zur Erneuerung des Korrosionsschutzes an den Zäunen der Brücke müsse man die Liebesschlösser nach und nach entfernen.

Damit die Brücke keine Rostschäden bekomme, sei die Maßnahme unumgänglich. Es sei allerdings noch nicht geklärt, was mit den vielen Schlössern geschehen soll. Um diese Frage zu beantworten, müssten noch Gespräche mit der Stadt geführt werden.

Liebesschlösser an der Rheinbrücke in Köln sind eine Gefahrenquelle

Die Hohenzollernbrücke ist eine der meistbefahrenen Eisenbahnbrücken Deutschlands und die Liebesschlösser ein Anziehungspunkt für Köln-Besucher. Schätzungen der Bahn zufolge wiegen alle Schlösser zusammen zurzeit etwa 40 bis 45 Tonnen. Zum Vergleich: Ein ICE bringt es auf mindestens 400 Tonnen.

Erst vor ein paar Wochen hatte es von der Stadt Köln geheißen, dass einige der Schlösser entfernt werden müssten, weil sie ziemlich weit in den Fußgänger- und Radfahrerweg hineinragten. Sie seien eine Gefahrenquelle. (dpa/AZ)

