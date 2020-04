vor 7 Min.

"Life in Pieces", Staffel 4: Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

Demnächst geht bei Sky Ticket Staffel 4 der Serie "Life in Pieces" an der Start. Wir informieren Sie hier über die Handlung, die Folgen und die Besetzung. Auch einen Trailer bieten wir Ihnen an.

"Life in Pieces", Staffel 4: Wann ist der Start bei Sky Ticket?

Sky hat den Start der Serie für Donnerstag, 21. Mai 2020 , angekündigt.

Handlung: Worum geht es bei "Life in Pieces"?

Im Mittelpunkt der Familien-Comedy steht eine Großfamilie: Patriarch John ist ein ehemaliger Pilot, Über-Mutter Joan ist eine Psychotherapeutin, die sich liebend gern in das Leben ihrer Kinder einmischt. Unter denen ist Heather die Älteste. Mit dem Hautarzt Tim hat sie drei Kinder.

Der mittlere Sohn Matt ist ein bisschen der ewige Loser der Familie. Er ist kürzlich wieder in die Garage seiner Eltern eingezogen und lebt in einer Beziehung mit seiner Ex-Kollegin Colleen. Der jüngste Sohn von John und Joan schließlich ist Greg. Der ist mit seiner Ehefrau Jen, einer cleveren Rechtsanwältin, gerade zum erstem Mal Vater geworden.

"Life in Pieces" bei Sky Ticket: Die Folgen von Staffel 4

Jungle Push Resort Anniversary

Demo Nosebreath Surgery Match

Misery Turd Name Pills

Birth Meddling Jacket Denial

Sonogram Frog Rub Family

Recovery Discipline Psycho Labor

Lost Math Art Glam

X Box Glimpse Spotlight

Four Short Fairy Tales

Letter Promise Adult Seventy

Clean Pens Grandma Guys

Cabana Hero Action Son

Reverse Burden District Germany

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Life in Pieces"?

James Brolin als John

Betsy Brandt als Heather

Dan Bakkedahl als Tim

Niall Cunningham, Holly J. Barrett und Giselle Eisenberg als die Kinder von Heather und Tim

Angelique Cabral als Colleen

Colin Hanks als Greg

Zoe Lister Jones als Jen

"Life in Pieces": Der Trailer zur Serie bei Sky Ticket

